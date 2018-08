SANDRA

A vereadora Sandra Rosado comunicou aos amigos e correligionários que não disputará mais uma cadeira à Câmara dos Deputados. Em nota divulgada no último domingo, e publicada neste sita, Sandra explica os motivos que a levaram a decidir por essa opção.

RENÚNCIA

Sandra ressalta que a vida pública exige coragem, sensibilidade e renúncia. Afasta-se da atual disputa, mas não do processo democrático. Convoca os seguidores para se unirem à campanha pela reeleição da deputada estadual Larissa Rosado “que será a condutora dos nossos ideais e grupo político.”

DOBRADINHA

Em Mossoró, a deputada estadual Larissa Rosado fará dobradinha com o deputado federal Beto Rosado, os dois em busca da reeleição. Depois do apoio do grupo de Sandra na eleição de Rosalba Ciarlini à prefeitura de Mossoró, o processo de união segue na disputa proporcional.

CARLOS

Na próxima sexta-feira (17), o candidato a governador Carlos Eduardo Alves virá à Mossoró, acompanhado dos candidatos majoritários ao Senado para o primeiro evento político de sua campanha, em Mossoró. Participarão do evento, Kadu Ciarlini, Beto Rosado e Larissa Rosado.

EXPECTATIVA

A votação de Fátima Bezerra, como candidato a governador, é uma expectativa para o eleitor mossoroense. O PT nunca obteve resultados consagradores em Mossoró, à exceção de votos para Lula. Nas eleições deste ano a senadora deve ficar entre as duas primeiras colocações.

INFLUÊNCIA

Embora existam discussões sobre a potencialidade da mídia nas eleições deste ano, a TV deve continuar a ser considerada a maior influência na decisão do voto do eleitor. Não se tem ainda uma ideia do que poderá representar a mídia social e seus veículos, sobretudo o Facebook.

JOVEM

A prefeita Rosalba Ciarlini presidiu, ontem (13) a aula inaugural do programa Inova Jovem, criado pela Secretaria Nacional de Juventude e que está sendo aplicado pela primeira vez neste município, parceria da prefeitura com o Instituto Municipal de Previdência Social-PREVI.

DIFICULDADES

Além de administrar o pagamento atrasado da folha dos servidores, questões cada vez mais graves na área da segurança e uma péssima assistência à saúde, o governador Robinson foi comunicado da interrupção das atividades dos militares estaduais, a partir de setembro, caso não seja pago o 13º salário referente a 2017.

CÂMARA

A Câmara Municipal de Mossoró reinicia hoje as sessões ordinárias da atual legislatura. Os vereadores protestam com a decisão da presidente Izabel Montenegro, que anunciou a realização da sessão na sala de reuniões da Presidência da Casa.

ROSA

A ministra Rosa Weber assume hoje (14) a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, substituindo o ministro Luiz Fux, devendo ficar no cargo até maio de 2020. No cargo, será responsável por dirigir o processo de escolha do próximo presidente, governadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores.