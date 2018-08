AUMENTO

O brasileiro não se surpreende com as reações negativas em relação ao aumento de salários dos ministros do STF. O Ministério Público propõe igual aumento em seus salários. Mas, o presidente Michel Temer avisa que, para servidores públicos, não haverá aumento.

PT

Consciente que, afora os motivos judiciários, há a estratégia de mantê-lo fora do processo eleitoral, o PT decidiu apresentar programa paralelo. Em transmissão paralela, Fernando Haddad, Manuela D`ávila, Gleise Hoffmann e Sérgio Gabrielli obtiveram excelente audiência.

FIDELIDADE

A maioria dos partidos já definiu critérios para a distribuição do fundo eleitoral aos candidatos. Na documentação entregue ao Tribunal Superior Eleitoral consta a reserva de 30% da cota para campanhas de melhores, conforme determinado pela lei eleitoral.

ASSU

O deputado estadual George Soares (PR), o irmão prefeito Gustavo Soares divergiu da orientação do partido a que são filiados e anunciaram apoio à candidatura de Fátima Bezerra ao governo do estado. O Partido Republicano oficializou apoio à reeleição de Robinson Faria.

LIMINAR

O ministro Edson Fachin, do STF, concedeu liminar ao Estado do Rio Grande do Norte para garantir a compensação de créditos previdenciários no valor de R$ 35 milhões, suspensa por conta de cancelamento de parcelamento com a União.

ALUÍSIO

Considerado o maior líder político de sua geração, Aluísio Alves completaria hoje, 11 de agosto, 97 anos. Iniciando como líder estudantil, Aluísio foi deputado federal, governador do Rio Grande do Norte e, convidado a fazer parte do governo Tancredo Neves, foi Ministro de Estado no governo do presidente José Sarney.

LARISSA

Considerando Mossoró como sua principal base política, a deputada Larissa Rosado abrirá as portas do seu escritório de campanha na próxima semana, na rua Dionísio Filgueira 345. De lá é que serão dirigidas as ações para todo o Rio Grande do Norte.

HRTM

A demora na definição de apoios em Mossoró por parte do governador Robinson interferiu na indicação de dirigentes no Hospital Regional Tarcísio Maia. Em pouco mais de dois meses, três novos diretores foram nomeados para dirigir a instituição. Denise Mª Aragão Melo foi nomeada hoje para o cargo.

DISPUTA

A luta pelo poder existe há milhares de anos. A Bíblia contém repetidos exemplos dessa situação, a partir do Velho Testamento. Não havendo outro modo de chegar ao Poder, os candidatos escolhem estratégias, comedidas ou não. As mudanças de opinião são frequentes, dependendo do interesse da ocasião.

TIÃO

No caso de Tião Couto, mudou de um discurso agressivo contra o governador Robinson Faria para aceitar o convite para ser seu candidato a vice-governador. Julgou e deu nota sete ao atual governo. Recarregou as baterias contra Rosalba Ciarlini, por quem foi derrotado no último pleito municipal.

COMPARAÇÃO

A tentativa de radicalizar o pleito é procurado pelos dois principais candidatos, que colocaram mossoroenses como companheiros de chapa. Combater a administração de lado a lado não seria a melhor alternativa, num momento em que não passam por momentos elevados nas respectivas avaliações.

BOLSONARO

O deputado Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República pelo PSL, após o debate apresentado pela rede Bandeirantes, recebeu o apoio do empresário Flávio Rocha. No início do processo eleitoral Flávio chegou a admitir a própria candidatura ao cargo.