PROPAGANDA

Alguns partidos políticos tentam, junto ao TSE, modificação do item da lei eleitoral referente à propaganda eleitoral, mas nada pode ser feito sem aprovação de novas regras pelo Congresso. Nas eleições de 1988, no RN, três candidatos terão direito a 80% do tempo de rádio e TV.

DIVISÃO

O candidato Robinson Faria, da coligação Trabalho e Superação, terá o maior tempo, ficando com 3,7 minutos em cada bloco diário de dez minutos. Calor Eduardo, da coligação “100%” ficará com 2,75 minutos e Fátima Bezerra, da “Frente Popular” terá 1,54 minutos.

FINANCIAMENTO

A nova sistemática do financiamento público de campanha serviu de esteio para os partidos políticos atraírem candidatos nas chapas proporcionais. As negociações foram realizadas levando em conta a liberação de recursos para a campanha política de cada candidato.

CANDIDATURAS

A escolha dos nomes para vice-governador de Mossoró pelos candidatos Robinson Faria e Carlos Eduardo permite a divulgação de seus nomes com maior intensidade. Tião da Prest e Kadu Ciarlini estão realizando verdadeiro périplo de entrevistas na mídia mossoroense.

CANDIDATOS

Nas eleições de 2018 os eleitores do RN não têm o que reclamar, em termo de opções de nomes. São 16 candidatos ao Senado da República e 8 candidatos ao governo do Estado. Entre eles, políticos tradicionais e disputantes que nunca participaram de nenhum processo político.

COLIGAÇÃO

O deputado Fábio Faria preveniu o colega deputado Beto Rosado que seria melhor apoiar seu pai, Robinson Faria, que apoiar Carlos Eduardo. Se discordasse, esvaziaria essa coligação, abrindo espaço para o deputado Rafael Mota e dificultando sua reeleição a deputado federal.

VEREADORES

Os vereadores situacionistas, em Mossoró, não votarão nos candidatos a deputados estaduais e federais por simples indicação da prefeita Rosalba Ciarlini. Acertam seus apoios de forma direta, conversando com esses candidatos, pouco importando a coligação a que pertençam.

JORGE

É o caso do vereador Manoel Bezerra que, mesmo sendo tradicional eleitor do Rosalbismo, anunciou apoio a Jorge do Rosário para deputado estadual. Indiretamente, essa posição enfraquece a candidatura do candidato a vice-governador Kadu Ciarlini, filho da prefeita, fortalecendo o adversário.

TOFFOLI

O ministro do STF, Dias Toffoli, esteve em Natal participando do 114º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça. Ressaltou a importância da magistratura estadual onde são decididos cerca de 80% de todos os processos que estão no Poder Judiciário do país.

ACIDENTE

A Polícia Federal entregou à família Campos relatório sobre hipóteses que possam ter provocado a queda do avião que matou o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. A hipótese principal é uma “colisão com pássaros” tenha provocado o infausto acidente.