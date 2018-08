CONVENÇÕES

As convenções partidárias homologaram 13 candidatos à Presidência da República. É o maior número desde 1989, quando 22 pretendentes tentaram alcançar o principal cargo do executivo brasileiro. Nesse período, até 1986, o Planalto foi ocupado por um político do PSDB ou PT.

RECUSA

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) não reconheceu o pedido do PT para que Lula participe do primeiro debate entre os presidenciáveis organizado pela Band, na próxima 5ª feira. Para o Tribunal, caberia ao próprio Lula buscar benefícios para si e não o PT.

JANOT

As defesas dos empresários Joesley e Wesley Batista pediram ao STF que o ex-procurador-Geral da República e membros do escritório de advocacia Trenchy Watanabe sejam ouvidos no processo que discute a rescisão dos acordos de delação premiada da J&F.

MOSSOROENSES

Há três nomes de Mossoró inseridos na disputa majoritária pelo governo do Rio Grande do Norte. Tião Couto e Kadu Ciarlini disputam a vice-governadoria, com Robinson Faria e Carlos Eduardo, mas existe ainda o Bispo Heró, Bezerra, candidato ao governo pelo PRTB.

VETO

Em 2014, o senador José Agripino vetou o nome da governadora Rosalba Ciarlini, impedindo-a de concorrer à reeleição. Agora, o senador não disputará reeleição, mas mandato de deputado federal. Teria sido vetado por Rosalba e Carlos Augusto, em troca do apoio a Carlos Eduardo.

RADICALIZAÇÃO

A disputa entre os candidatos Carlos Eduardo e Robinson Faria poderá ser mais radical em Mossoró. Tudo por conta dos candidatos a vice, Kadu Ciarlini, filho de Rosalba e Tião Couto, que disputou a prefeitura em 2016 contra a atual prefeita. É possível que isso aconteça.

VEREADORES

Os vereadores mossoroense, como também em outros municípios, não estão seguindo qualquer orientação partidária em relação ao apoio aos candidatos majoritários. Estão se entendendo diretamente com os candidatos, não aceitando intermediação de terceiros.

FECHAMENTO

A Editora Abril anuncia reestruturação na empresa e o encerramento da publicação de revistas femininas, como Elle e Cosmopolitan, Casa Cláudia, Arquitetura e Minha Casa e Boa Forma. A medida implicará na dispensa de funcionários. A empresa não informou o total de demitidos.

RECONSTRUIR

Carlos Eduardo fala em reconstrução do RN. Diz que “não podemos errar de novo. Não é possível que, com tantas riquezas naturais, não se mude essa realidade de empregos perdidos e de insegurança. Vamos economizar, cortar gastos desnecessários e retomar serviços hoje falidos”.

DISCURSO

Fazendo as pazes com o governador, Tião Couto ouviu de Robinson que havia escolhido um nome do setor produtivo, mola propulsora do desenvolvimento e geração de empregos, alinhado com o propósito de fazer o RN avançar com ousadia e experiência administrativa.

SENADO

Fátima Bezerra estará em Brasília durante a semana, participando do esforço concentrado do Senado Federal. Hoje, participa de Audiência Pública com pauta sobre privatizações da Eletrobrás, Aeroporto de Congonhas e Casa da Moeda, entre outros assuntos.