PR

O ex-deputado João Maia, presidente do Partido da República, realizou sua convenção estadual, em Natal, oficializando o apoio ao governador Robinson Faria em sua campanha pela reeleição. Coligação também para a disputa proporcional, com Maia puxando a lista de votos.

PSD

No próximo domingo, o Partido Social Democrático (PSD) homologará a candidatura do governador Robinson à reeleição. O encontro será no Hotel Holiday Inn, local escolhido pela maioria dos grandes partidos. Robinson pretende investir pesado na tentativa de alavancar sua candidatura.

MUDANÇA

Num gesto de coragem, Robinson Faria havia escolhido o campus da Universidade Estadual do RN para a realização de sua convenção. Tomando conhecimento que os servidores da UERN organizavam movimentação de protesto determinou, de imediato, a transferência do local.

VICE

Até o momento, o governador Robinson Faria não conseguiu definir quem será seu candidato a vice-governador e, portanto, seu companheiro de chapa. Vários nomes foram lembrados, mas nenhum chegou a ser confirmado, o que poderá acontecer na convenção do domingo.

REAÇÃO

Ao ouvir a presidente da Câmara, Izabel Montenegro dizer a Garibaldi que ele havia perdido o apoio dos vereadores de Mossoró, por conta do candidato a 2º suplente, o vereador Manoel Bezerra a interrompeu dizendo: “fale só por você. Não envolva os demais vereadores”.

FÁTIMA

A senadora Fátima Bezerra desfilou por Mossoró como candidata eleita ao governo do Estado. Seus correligionários acreditam que essa definição poderá acontecer logo no primeiro turno, conforme o que tem sinalizado as pesquisas e pelo que escutam nas viagens pelos municípios.

DIFICULDADES

Rafael Motta e Ricardo Motta, pai e filho, estão com dificuldades para a desejada coligação para as eleições proporcionais. Rejeitados pelos partidos que apoiam Robinson Faria e Carlos Eduardo, torcem por uma intervenção que obrigue o PT a aceitá-los, o que não acontecerá.

PROPORCIONAL

O problema está nas coligações formadas para as eleições de deputados federais e estaduais. A entrada de Rafael Motta poderá tirar a chance de Fernando Mineiro ser eleito deputado federal, enquanto Ricardo Motta tomará o lugar de deputado estadual de outro petista.

ELEITORADO

O RN conta, hoje, com 2.373.619 eleitores, dos quais, 1.161.288, (48,92%), estão em apenas dez municípios. Em três deles, Natal, Mossoró e Parnamirim estão alistados 850.312 (35%). Por isso é que boa parte dos municípios não receberá visita dos candidatos ao governo.