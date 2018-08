FALECIMENTO

Morreu, aos 92 anos, o jurista Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT. Militante dos direitos humanos, desde os anos 1970, notabilizou-se pelo combate ao Esquadrão da Morte. Foi deputado federal em dois mandatos e vice-prefeito de São Paulo na gestão de Marta Suplicy.

INSATISFAÇÃO

A senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, discorda da estratégia do partido, no Ceará, que lançará candidato único ao Senado em troca de posição semelhante do MDB que terá apenas Eunício na disputa. E, adverte, poderá entrar com recurso ao Diretório Nacional do PT.

VISITA

Depois de participarem de show em defesa da liberdade de Lula, no Rio de Janeiro, Martinho da Vila e Chico Buarque viajam, amanhã, ao Paraná para visitarem o ex-presidente. A posição de Chico mostra a coerência que sempre teve, não importando a situação em Lula se encontre.

DIOCESANO

Padre Charles Lamartine tem demonstrado competência na condução da direção do Colégio Diocesano Santa Luzia. Substitui o Padre Sátiro Dantas, mas mantém a linha de trabalho do seu antecessor. Os dois são os principais responsáveis pelo crescimento da Faculdade Diocesana de Mossoró.

POLÍTICOS

A aprovação do curso de Direito pelo MEC foi motivo de festa de comemoração que contou, inclusive com a presença dos três senadores do RN, Fátima Bezerra, Garibaldi Alves e José Agripino. O último recebeu destaque especial do Pe. Charles pelo seu envolvimento no projeto, em Brasília.

SUPLENTE

Em sua visita a Mossoró, o senador Garibaldi Alves Filho visitou o médico Bernardo Rosado, proprietário do Hospital Wilson Rosado. O objetivo foi convidar o cardiologista mossoroense para concorrer como segundo suplente da chapa onde disputa a reeleição. Bernardo aceitou.

FÁTIMA

Fátima Bezerra aproveitou a vinda à Mossoró para, além da cerimônia em comemoração ao reconhecimento do curso de direito na Faculdade Diocesana, manter contatos políticos. Sozinha. Os principais concorrentes, Robinson e Carlos Eduardo, não vieram à festa do Colégio.

VICE

O governador Robinson Faria ainda não anunciou seu companheiro de chapa, o candidato a vice-governador em sua disputa pela reeleição. Mais do que um nome, os candidatos desejam alianças que proporcionem mais espaço no programa eleitoral gratuito. Ou apoio financeiro.

STEVENSON

O Capitão Stevenson pode concorrer ao Senado sem a necessidade de filiação partidária. O que poderia ser um ponto positivo para sua campanha poderá atrapalhar o militar que não está sabendo conduzir o processo. Não quer apoiar nem coligar com outros candidatos.

ZENAIDE

A deputada federal Zenaide Maia não está conseguindo “colar” na candidatura de Fátima Bezerra ao governo. As últimas pesquisas mostram que não consegue ampliar suas intenções de voto. No PT, fala-se que pertence ao grupo Maia e que sua posição é oportunista.

KASSSAB

Na tentativa de conseguir o apoio à candidatura pela reeleição do governador Robinson Faria, o ministro Gilberto Kassab telefonou à prefeita Rosalba Ciarlini com esse objetivo. O contato foi antes da escolha de Kadu Ciarlini como candidato a vice-governador com Carlos Eduardo.

BUSCA

O presidente do diretório estadual do PR no RN, ex-deputado foi alvo de busca e apreensão na Operação Trajana, ontem, deflagrada pelo MPF e PF, em investigação sobre irregularidades que podem ter acontecido em obras de rodovias federais. Em nota, João diz estar tranquilo.