CONVENÇÕES

Os militantes antigos tiveram saudades das convenções anteriores. Em obediência às regras eleitorais, as candidaturas a cargos eletivos foram homologadas sem as tradicionais bandas de músicas, foguetórios e camisetas. Nem mesmo as disputas entre claques de candidatos.

PSDB

A convenção dos tucanos foi considerada a maior e mais organizadas de todas. Mesmo com divergência de alguns deputados em relação ao candidato ao governo, o Partido oficializou apoio à reeleição do governador Robinson Faria que esteve no evento, ao lado do deputado Fábio Faria.

SENADO

Os convencionais permaneceram no local até o encerramento do discurso de Geraldo Melo. Os que o conheciam para ouvi-lo novamente. Os mais novos queriam conferir se sua famosa verve oratória correspondia à realidade. E, Geraldo, foi constantemente aplaudido.

ALTAR

Em vários Estados, os partidos estão lançando um único candidato, embora a eleição seja para a escolha de dois senadores. A decisão permite que os candidatos ao Senado possam receber votos de outras legendas, que têm outro candidato. A estratégia está sendo chamada de “casamento sem altar”.

ROBINSON

O governador Robinson Faria fez um discurso de candidato vitorioso, mas não era fácil esconder a preocupação com o resultado de uma pesquisa, patrocinada pela FIERN e publicada logo pela manhã. Robinson ficou na 3ª colocação e com elevada rejeição a sua administração.

DESAFIOS

No pronunciamento aos convencionais tucanos, o governador Robinson destacou que desde que entrou na vida pública, em 1986, sempre foi vitorioso; “nunca esmoreci, nunca desisti. Fizemos mais de mil obras em todas as regiões que estão mudando a vida do povo do RN.”

PESQUISA

Para quem ainda não tomou conhecimento da pesquisa realizada pela FIERN/CERTUS poderá acessá-la no site www.fiern.org.br . O questionário é detalhada e mostra não somente os percentuais dos candidatos, mas, também, detalhes que possam influir na decisão do eleitor.

IGREJA

A Igreja católica é a instituição mais confiável para o eleitor, com 50% de referências. O Poder Judiciário, que já esteve em alta, pontuou apenas 8,01%. O Legislativo continua em baixa, com somente 0,99%.

AVALIAÇÃO

A avaliação dos deputados federais é considerada ótima/boa para 7,80%, e ruim e péssima, 44,44%. Em relação aos estaduais, a atuação é considerada ótima/boa para 9,79% e ruim/péssima para 43,12%. Os resultados mostram a descrença para com os atuais representantes no parlamento.

SENADORES

A pesquisa identificou isoladamente o desempenho dos três senadores. Fátima Bezerra foi a melhor avaliada, com 34,12% entre ótimo/bom e 25,53% ruim/péssimo. Garibaldi vem em segundo lugar com 21,13% ótimo/bom e 35,60% ruim/péssimo. José Agripino obteve 15,74 de ótimo/bom e 43,83% ruim/péssimo.

LULA

Em relação à pesquisa anterior, realizada em julho/2018, Lua passou de 40,07 para 47,02, Jair Bolsonaro cresceu de 7,73% para 8,16%, Ciro Gomes de 2,98% para 5,39%, Alkmin de 0,85% para 1,06% e Marina caiu de 2,91% para 2,48%.

GOVERNADOR

Para o governo do Estado do Rio Grande do Norte, a senadora Fátima Bezerra aumentou de 25,60% para 29,15%, Carlos Eduardo de 14,54% para 15,39% e Robinson Faria de 5,04% para 6,31.