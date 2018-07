FEDERAIS

A insegurança reinante no Rio Grande do Norte levou o Tribunal Regional Eleitoral a solicitar Forças Federais para atuação em 97 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, no primeiro turno das eleições gerais, no dia 7 de outubro deste ano.

CONSULTA

Antes do pedido das Forças Federais, o TRE/RN consultou o Governo do Estado sobre a possibilidade de garantir a ordem e a segurança nas eleições que se aproximam. A resposta foi negativa, tendo em vista o déficit de 70% de pessoal na Polícia Civil e de 30% na Policia Militar.

PR

O presidente estadual do PR, João Maia, convocou o alto comando do partido, entre eles Tião Couto, Marcelo Rosado e o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Paulo Emídio, para a tomada de decisão sobre a posição do partido em relação às eleições de 2018.

ROBINSON

Mesmo sem conseguir a unanimidade sobre o assunto, oficialmente, o Partido Republicano deverá oficializar apoio à reeleição de Robinson Faria. Em outros partidos, o mesmo vem ocorrendo, com lideranças sendo liberadas para posições diferentes da oficial.

MOSSORÓ

As lideranças da cidade examinam cuidadosamente a composição das coligações. O objetivo é evitar que adversários nas últimas eleições municipais se encontrem em um mesmo palanque. D qualquer forma, alguns estão apoiando o mesmo candidato ao Senado, o que pode parecer diferente.