IBOPE

Com variações nos números computados, a pesquisa Ibope confirmou as posições dos candidatos que vinham sendo apontadas em pesquisas de institutos locais. Fátima Bezerra, em primeiro lugar, continua sendo a preferida pelos norte-rio-grandenses.

PERCENTUAIS

Fátima não conseguia passar do patamar dos 24%. No Ibope as intenções de votos chegaram a 31%, seguida por Carlos Eduardo com 15% e Robinson Faria com 9%. Os dois últimos mantêm os números revelados pela Consult e Seta, sinal de que Fátima, realmente, cresceu na vontade popular.

ALTERNATIVOS

Fábio Dantas recebeu 3% das intenções de votos, Carlos Alberto, do PSOL, 4% e Freitas Júnior, Rede, foi o preferido por 2%. Esses nomes poderão manter as candidaturas, com o único objetivo de marcarem posição política. A maioria dos 32% de votos brancos e nulos migrarão para os candidatos melhor situados.

LULA

O ex-presidente Lula, com 56% dos votos é seguido, de longe, por Jair Bolsonaro, com apenas 11% das intenções de votos. Esse dado pode justificar a posição de Fátima Bezerra que, por uma diferença de poucos votos, poderia ser eleita ainda no primeiro turno.

INÍCIO

A campanha está apenas começando, após a realização de uma Copa do Mundo que desvia a atenção de grande parte dos eleitores. Os números irão sendo modificados no caminhar do processo eleitoral, mas a maior luta será entre Carlos Eduardo e Robinson Faria, pelo 2º turno.

GOVERNADORES

A novidade da pesquisa Ibope foi a avaliação dos melhores e piores governadores do RN, a partir de 1987. Wilma de Faria ganhou disparada como a melhor de todos, com 30% de votos, seguida por Garibaldi Filho, 20% e José Agripino com 17%. Depois, vem Geraldo Melo com 11% e Rosalba Ciarlini com 6%.

DISTÂNCIA

A avaliação positiva ou negativa dos governadores pode estar relacionada com o tempo em que cada um assumiu a chefia do governo do RN. Os que nasceram no ano em que Geraldo Melo foi governador, estão, hoje, com 32 anos, sem condições de julgarem sua administração.

MOSSORÓ

O candidato Carlos Eduardo, depois da escolha de Kadu Ciarlini para companheiro de chapa, pretende investir maciçamente em Mossoró, com o objetivo de atingir a área metropolitana, onde os eleitores ainda não o conhecem suficientemente bem para a decisão sobre o voto.

PSDB

Sandra e Larissa Rosado participaram de evento do PSDB, em São Paulo, onde participaram de palestras sobre divulgação em campanha política. Foram recebidas pela presidente do PSDB Mulher, ex-governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius.

STEVENSON

Em poucos dias de campanha, o Capitão Stevenson ameaça seriamente a candidatura ao Senado da deputada Zenaide Maia. Garibaldi Alves continua iso9lado na primeira colocação, com 24%, enquanto Stevenson, com 19%, ultrapassou Zenaide que obteve 18%.