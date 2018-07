SURPRESA

Em um restaurante, a ex-presidente Dilma Rousseff foi surpreendida ao receber a sobremesa solicitada. Na louça, estava escrito “sempre nossa presidenta”. Dilma compartilhou a imagem do doce em seu perfil no Instagram, mas não citou o restaurante em que se encontrava.

CIRO

Ciro Gomes é o primeiro candidato a presidente da República, oficialmente lançado em convenção partidária. O ex-prefeito de Natal e candidato a governador do estado, Carlos Eduardo, esteve presente e discursou no evento, falando da importância dessa candidatura.

IBOPE

O jornal Tribuna do Norte publica, amanhã, a primeira pesquisa do instituto Ibope sobre as eleições 2018 no RN. Além das projeções para eleições de presidente, governador, senadores e deputados federais e estaduais, a avaliação sobre as atuais administrações federal e estadual.

VICE

Ainda não se tem a ideia exata da repercussão da escolha de Kadu Ciarlini para companheiro de Carlos Eduardo, como candidato a vice-governador. Em outras palavras, a escolha do nome foi a condição para que a prefeita Rosalba Ciarlini anunciasse o apoio ao candidato do MDB.

FÁBIO

Com a definição da chapa Carlos Eduardo/Kadu Ciarlini, o governador Robinson Faria terá pressa em definir o companheiro de chapa. O deputado Fábio Faria, articulador da candidatura à reeleição de Robinson, disse que estão sendo analisados nomes dentro da coligação aliada.

SEGURO

Candidata ao Senado, a deputada Zenaide Maia tem apresentado bom desempenho nas pesquisas já realizadas. Mesmo assim, por segurança, deseja registrar a candidatura da filha, Mada Maia, a deputada estadual. O irmão, João Maia, deverá ser reeleito deputado federal.

NELTER

O Ministério Público instaurou inquérito para investigar gastos de combustíveis no gabinete parlamentar do deputado estadual Nélter Queiroz que em 2016 chegou a R$ 35.710, em 2017 foi de R$ 48.114 e, nos cinco meses deste ano, R$ 22.507, média de R$ 4.500/mês.

DELEGADO

O Solidariedade definiu seu candidato a vice-governador e, mais uma vez, um partido político escolhe um militar para concorrer ao cargo. Breno Queiroga, candidato a governador, terá ao seu lado o delegado da Polícia Civil, Sérgio Teixeira Leocádio, indicado pelo PSC.

DIVULGAÇÃO

Mídias do RN circulando com perfil de Kadu Ciarlini, filho de Rosalba Ciarlini e Carlos Augusto, indicado para concorrer ao cargo de vice-governador de Carlos Eduardo Alves. As informações lhe creditam projetos como Ônibus Inteligente, Ouvidoria Digital e Cidade Iluminada.

TABAJARA

As obras de duplicação da BR304 terão continuidade e, na fase atual, terá um trecho de 840 metros interditado para permitir a construção de viaduto entre os quilômetros 284 e 285. O desvio deverá demorar cerca da quatro meses, com prazo podendo ser ampliado.