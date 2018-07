CONVENÇÃO

O diretório do MDB/RN marcou sua convenção oficial para o dia 4 de agosto. Como o partido não terá candidato a governador, serão lançados os nomes de Garibaldi Alves e Walter Alves, que concorrerão à reeleição para os cargos de senador e deputado federal, respectivamente.

HENRIQUE

O ex-deputado Henrique Alves faz levantamento de suas antigas bases eleitorais para avaliar a possibilidade de disputar novo mandato à câmara dos deputados. Trabalha com cuidado para não prejudicar a candidatura do primo, deputado federal Walter Alves.

DIFICULDADE

Henrique sabe das dificuldades que enfrentará em sua própria família. O candidato Carlos Eduardo, por exemplo, considerou a informação de que ele poderia ser um dos coordenadores da campanha como “uma maldade de quem está querendo prejudica-lo a qualquer custo”.

NACIONAL

Para não entrar em conflito com as Convenções Estaduais do partido, a Executiva Nacional do MDB alterou a data da Convenção Nacional de 04 para 02 de agosto. A Convenção irá deliberar sobre o nome do pré-candidato Henrique Meirelles, para concorrer à Presidência da República.

GERALDO

Geraldo Melo esteve em Mossoró tratando de sua candidatura ao Senado da República. Esteve sempre acompanhado da vereadora Sandra Rosado, concedeu entrevistas, visitou amigos e foi recebido pela prefeita Rosalba Ciarlini em seu gabinete no Palácio da Resistência.

ALIANÇAS

O Capitão Stevenson, candidato a senador e, às vésperas das convenções, declara não ter candidato a presidente da República nem a governador do Estado. Procura um nome que se coadune com seus pensamentos e um partido que lhe dê liberdade para expressar seus pensamentos.

FAVORITO

Sem a presença de Lula nos palanques o deputado Jair Bolsonaro vai se firmando como candidato favorito a vencer as eleições presidenciais. Para quem acha isso impossível é bom lembrar o exemplo dos Estados Unidos, onde Donald Trump foi eleito presidente, apesar de tudo e de todos.

BOLSONARO

O presidenciável Jair Bolsonaro é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Na família, um filho, Eduardo, exerce o mesmo cargo, representando São Paulo. Flávio, é deputado estadual no Rio de Janeiro e Carlos é vereador, também no RJ. É uma família devotada à política.

CONCURSO

A Polícia Militar do RN abriu inscrições do Concurso Público para provimento de mil vagas do quadro de Praças da Polícia Militar, que serão encerradas em 13 de agosto. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site www.ibade.org.br.

COMÍCIOS

O que sempre foi desejo de muitos poderá acontecer na campanha deste ano. Os candidatos não terão condições de financiar comícios e passeatas que poderão deixar de existir a partir deste ano. Toda propaganda política ficará limitada à propaganda eleitoral gratuita;