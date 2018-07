ADVOGADOS

Especialistas em direito eleitoral acreditam que, no instante em que oficializar sua candidatura a presidente da República, Lula poderá ganhar liberdade. E apostam na cláusula pétrea da presunção de inocência que ainda será avaliada pelo STF.

INELEGIBILIDADE

No TSE, há inúmeros casos de candidatos inelegíveis que tiveram suspensa essa condição, em medida cautelar, e disputaram cargos eletivos. No julgamento do mérito, parte deles perdeu o cargo.

ANTECIPAÇÃO

O presidente Michel Temer autorizou o pagamento antecipado da parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas da previdência social. Com o decreto serão injetados cerca de R$ 21 bilhões no comércio e em outros setores.

IMPROBIDADE

O prefeito Marcelo Crivella, do RJ, está na mira da justiça, acusado de improbidade administrativa. Ontem, teve seus bens bloqueados, por conta de procedimentos quando era ministro da Pesca e Aquicultura.

DISPUTA

Carlos Eduardo e Robinson Faria disputam palmo a palmo apoios de lideranças que ainda não se definiram em relação à sucessão estadual. Um ponto bem analisado é o da coligação dos candidatos a deputado federal, com os votos sendo contados um a um.

BETO

Nessa situação está o deputado Beto Rosado que conversa constantemente com um e outro candidato. A definição da prefeita Rosalba Ciarlini será de acordo com a conveniência de Beto que tem a reeleição como prioridade para seu grupo político.

GERALDO

Ex-governador e ex-senador Geraldo Melo em visita, hoje, à Mossoró. Chega para rever amigos e correligionários, iniciando na cidade sua campanha por uma cadeira ao Senado. Na programação, entrevistas a emissoras de rádio e de televisão da cidade.

APOIOS

Geraldo Melo será candidato único a uma das duas cadeiras ao Senado, na coligação que tem o governador Robinson Faria como candidato à reeleição. Essa posição dará condições para votações com outros candidatos que disputam o mesmo cargo em outras alianças.

HENRIQUE

Correligionários de Carlos Eduardo apostam na entrada do ex-deputado Henrique Alves na campanha como força política capaz de alavancar sua mobilização para chegar ao segundo turno. Hoje, a previsão é que essa disputa seja travada com Robinson Faria.

CANDIDATURA

No caso de disputar um cargo eletivo, esse apoio será mais eficiente ainda. Essa possibilidade ficou no ar quando Henrique, em nota oficial, afirmou que logo estará junto ao povo, “nos sonhos da esperança”, “pois a luta continua”.