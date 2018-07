DEFINIÇÃO

A semana terminou com a oficialização do apoio da prefeita Rosalba Ciarlini ao candidato Carlos Eduardo Alves. O acordo foi fechado com a indicação do filho, Kadu, como companheiro de chapa do ex-prefeito de Natal. A partir de agora Mossoró estará envolvida na campanha.

ENVOLVIMENTO

Dizia-se que o apoio de Rosalba seria definido de acordo com a melhor situação para a reeleição do deputado Beto Rosado. A indicação do filho como candidato a vice-governador dará mais motivação para que Rosalba esteja envolvida na campanha de Carlos Eduardo.

COLIGAÇÃO

A presença do deputado Beto Rosado na coligação de Carlos Eduardo significa mais dificuldade para a reeleição do deputado federal Rafael Mota. É possível que ele decida trocar de aliança e passe a apoiar a candidatura à reeleição do governador Robinson Faria.

BG

Voltando a falar sobre a pesquisa divulgada pelo Blog do BG realizada pelo Instituto Seta, com resultados apresentados em relação à Mossoró, é natural que os dados sejam questionados por quem não gostou dos números revelados. Mesmo assim, é preciso ter cuidado nas críticas.

PRESIDENTE

Em relação aos candidatos à presidência da República, o quadro apresentado é semelhante ao que vem mostrando todos os institutos de pesquisa. O ex-presidente Lula lidera a pesquisa, com 34% das intenções de votos, seguido por Jair Bolsonaro, que tem 20,00%.

ROBINSON

O que produziu mais frisson foi o resultado para o governo do Estado. A senadora Fátima Bezerra continua liderando, estacionada nos 23,97%, mas o governador Robinson, sem apoios expressivos na cidade, ficou em segundo lugar, com 12,17% e Carlos Eduardo em terceiro, com 5,24%.

SENADORES

Os mossoroenses estão na onda de renovação encontrada por toda parte. Os percentuais dos candidatos ao Senado apresentam a deputada Zenaide Maia em primeiro lugar, com 22,54% e o Capitão Stevenson com 7,14%. Garibaldi Filho conseguiu tão somente 4,29% e Geraldo Melo 2,06%.

PREFEITOS

O Instituto Seta não apurou ou preferiu não divulgar a situação dos prefeitos onde a pesquisa foi aplicada. Comenta-se que um dos prefeitos está patrocinando financeiramente o levantamento e, estando mal avaliado, o melhor foi encobrir a situação de todos os gestores municipais.

COPA

Depois de um jejum de vinte anos a França venceu a Croácia e tornou-se campeã mundial do futebol. Foi a segunda vitória do país nesse campeonato, passando a ostentar o título de bicampeã mundial. A estrela principal do time foi um jovem de 19 anos, Kylian Mbappé.