PESQUISA

O eleitor não está tão desinteressado na escolha de seus candidatos quanto pode parecer a alguns menos avisados. Foi assim em relação às notícias da Copa do Mundo onde os acessos em busca de notícias foi aumentando à medida que os jogos se aproximavam. Será o mesmo com a política.

COMPARAÇÃO

Não existe relação dos jogos da Copa com o desempenho dos candidatos. Entretanto, os resultados foram surpreendendo a cada jogo realizado, com as grandes estrelas frustrando os torcedores. Ao que parece, as maiores lideranças ficarão decepcionadas com os votos que receberão.

DESCRÉDITO

Nos primeiros resultados de pesquisas que chegaram a público, houve a dúvida se os números divulgados eram reais. Afinal de contas, como justificar as principais lideranças políticas sendo suplantadas por nomes desconhecidos no tabuleiro político nacional no cenário potiguar?

DESGASTE

Desde o início das investigações na Operação Lava Jato que a mídia vem apresentando, com destaque, o envolvimento das principais lideranças políticas, surpreendendo o eleitor que, até então, desconhecia que esses fatos pudessem acontecer com o seu representante.

CANDIDATOS

O deputado Jair Bolsonaro poderia ser candidato a presidente da República recebendo o apoio de determinado número de seguidores. Mas, o quadro político nacional contribuiu para que aumentasse esse patamar, colocando-o em segundo lugar nas pesquisas, perdendo somente para Lula.

ZENAIDE

A deputada federal Zenaide Maia poderia concorrer à reeleição, mas o irmão, ex-deputado João Maia, decidiu retornar ao campo político, retirando-lhe essa possibilidade. A solução era concorrer ao Senado. Com qual cacife? Haver votado contra as mensagens que o presidente Temer enviou ao Congresso.

STEVENSON

E o que dizer do capitão Stevenson? Talvez, o mesmo que ocorre com Bolsonaro. A violência tomou conta da vida do norte-rio-grandense e Stevenson projetou-se como o “xerife” que não condescendia com motoristas alcoolizados ao volante. Poderá ser eleito senador em 2018.

AGRIPINO

Traduzindo as mensagens reveladas em algumas pesquisas, e nas conversas pessoais com outros companheiros de Senado, José Agripino compreendeu que seria difícil ser reeleito senador e comunicou sua decisão de disputar uma cadeira à Câmara dos Deputados.

GARIBALDI

Existem especulações de que o senador Garibaldi Alves seguirá o mesmo caminho de José Agripino. Como o filho é deputado federal e candidato à reeleição, aos 72 anos, Garibaldi seria candidato a deputado estadual, com a justificativa para a mudança seria o cuidado com a saúde.

MOSSORÓ

Hoje, o BlogdoBg publicou pesquisa aplicada em Mossoró, onde na estimulada, Zenaide está em primeiro lugar (22,54%), seguida por Capitão Stevenson (7.14%), Garibaldi (4,29%) Antônio Jácome (3,17%) e Geraldo Melo (2,06%).

MOSSORÓ II

Na intenção de voto para o governo do Estado, o Instituto Seta/BlogdoBG traz Fátima Bezerra com 23,97%, Robinson Faria tem 13.17% e Carlos Eduardo Alves 5,24%. Outros candidatos ficaram em torno de 1% das intenções de votos. Amanhã traremos mais comentários sobre essa pesquisa.