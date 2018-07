HENRIQUE

Amigos de Henrique Eduardo Alves comemoram, aliviados, liberdade que lhe foi concedida pelo juiz da 14ª Vara Federal de Natal, Francisco Eduardo Guimarães de farias. O ex-ministro e ex-deputado federal estava em prisão domiciliar.

CANDIDATURA

Mesmo que não volte a disputar cargos eletivos nas eleições deste ano, Henrique estará livre para participar da coordenação dos candidatos ao governo do Estado, Carlos Eduardo Alves e ao Senado, Garibaldi Filho, além dos candidatos que concorrem às eleições proporcionais.

DESISTÊNCIA

O empresário Flávio Rocha utilizou-se das redes sociais para anunciar a retirada de sua pré-candidatura à presidência da República. Agradeceu o apoio que vinha recebendo da família, dos amigos, do partido, aos colaboradores da própria empresa e a todos que o apoiaram.

AÇÕES

Horas depois do anúncio da desistência da candidatura de Flávio Rocha, o jornalista Lauro Jardim divulgou que as ações da Guararapes, dona da Riachuelo deram um salto, fechando o pregão em alta de 9,34%. Dentro de dez dias Flávio retoma o cargo de CEO da Guararapes.

ANÚNCIO

Aguarda-se com certa expectativa a pesquisa que será divulgada amanhã, No BlogdoBG, referente a resultados para presidente da República, governador do estado e senadores. É que as principais lideranças locais ainda não se definiram sobre apoio a candidatos a esses cargos.

NÚMEROS

Para hoje, esse blog vai publicar pesquisas realizadas pelo instituto SETA nas cidades de Pau dos Ferros e Caicó, onde foram ouvidas 400 pessoas em cada cidade, nos dias 07 e 08 deste mês. Como fim da Copa e a proximidade do pleito, diminuíram os indecisos e não sabe.

ASSU

Ontem, o BlogdoBG mostrou os resultados no município de Assu. Fátima Bezerra lidera com 38,37%, seguida por Carlos Eduardo com 9,65% e Robinson Faria com 8,17%. Para o Senado, Zenaide Maia tem 20,.05, Garibaldi Alves 11,88, Cap. Stevenson 9,90 e Antônio Jàcome 8,42.

ÚNICA

Até o momento, em seis estados brasileiros, os partidos apresentarão candidatura única para eleição de senador. No RN, a coligação que apoiará a reeleição de Robinson Faria terá Geraldo Melo como único candidato ao cargo, facilitando a votação com nomes de outras coligações.

COLIGAÇÕES

Os jogos da Copa do Mundo 2018 revelaram surpresas a cada jogo que se realizava. As eleições deste ano também estão começando com as pesquisas mostrando resultados surpreendentes para o eleitor que, até hoje, não imagina quais os resultados que serão revelados pelas urnas.

PROPORCIONAIS

Os candidatos a cargos de deputados federais e estaduais, antes de fecharem apoio aos candidatos ao governo, querem saber quais partidos políticos estarão na coligação. Assim, avaliam as chances de suas próprias eleições, condição principal para o apoio ao candidato.

HOSPITAL

O Hospital da Mulher em Mossoró poderá ter sua construção retomada, depois de decisão do TCE/RN indeferindo pedido cautelar do Ministério Público e COPCEX, Comissão de Operações de Crédito Externo, pedindo suspensão do Contrato Governo Cidadão nº 199/2017.

PRB

Depois de conversar com os pré-candidatos Fátima Bezerra, Carlos Eduardo e Robinson Faria, está praticamente acertado o apoio do PR, presidido pelo ex-deputado João Maia, ao governador Robinson Faria. A sinalização foi feita pelo prefeito de São Gonçalo, Paulo Emídio.