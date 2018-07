SERVIDORES

Parlamentares que discordaram da equipe econômica do governo federal que insiste em deixar os servidores públicos sem qualquer aumento em 2019 foram criticados, mas haverá reajuste somente para militares. Cármen Lúcia, por sua vez, garantiu a pensão, por morte, às filhas de servidores com mais de 21 anos.

POLÍTICA

A justiça decidiu negar ao ex-presidente Lula o direito de gravar vídeos, dar entrevistas e promover atos políticos dentro da prisão, no caso de confirmar pré-candidatura à Presidência da República. Lula ganha mais um argumento para insistir que é um preso político.

DIFICULDADES

O IBAMA embargou novamente o Terminal Salineiro de Areia Branca, o Porto Ilha, alegando irregularidades no armazenamento e abastecimento de combustíveis, contaminação do solo e lançamento de resíduos no mar, instalações inadequadas e acúmulos de resíduos sólidos.

CANDIDATURAS

Às vésperas das convenções eleitorais, ainda não estão definidos os nomes dos candidatos a vice-governador nas coligações que defenderão os nomes de Carlos Eduardo e Robinson Faria. A indefinição de apoios em Mossoró pode ser um dos motivos para essa demora. Será???

ROSALBA

A prefeita Rosalba Ciarlini tem articulado para que uma dessas candidaturas seja indicada pelo seu grupo político. Ninguém aposta em antecipar qual candidato receberá o apoio da prefeita, mas há quem arrisque que essa decisão ficará entre Robinson e Carlos Eduardo.

COMPOSIÇÃO

Em Mossoró, a coligação do PT que tem a senadora Fátima Bezerra como cabeça de chapa definiu todos os seus apoios. Outras lideranças estão em compasso de espera e, quem sabe, candidatos que se enfrentaram na última eleição municipal estarão em um mesmo palanque?

PESQUISA

O BlogdoBG vem divulgando resultado de pesquisas eleitorais em diferentes municípios do Rio Grande do Norte. No próximo domingo será a vez de Mossoró. O Instituto Seta já concluiu o levantamento, e serão divulgados resultados para Presidente, Governador e Senador.

UERN

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte homenageou, em sessão solene, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Somente duas deputadas compareceram ao evento, Larissa Rosado e Márcia Maia. O próprio reitor esteve ausente da solenidade.

BOATOS

Fake news ou boatos inundam as redes sociais. Garibaldi Filho não seria mais candidato à reeleição, mas a deputado estadual. O filho, deputado Walter Alves seria o candidato ao Senado, com o reforço do apoio d senador José Agripino.

EXPECULAÇÃO

Outra notícia é que o ex-deputado João Maia, candidato ao mesmo cargo nas eleições deste ano, tenta convencer Robinson Faria a indicar Tião Couto como seu candidato a vice-governador. Na empreitada conta com ajuda de Marcelo Alecrim.