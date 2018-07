LULA

A proximidade da realização das convenções partidárias deve mudar o comportamento do ex-presidente Lula e dos principais dirigentes do PT em relação a sua candidatura a presidente da República. O nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad poderá ser o escolhido para essa disputa.

CARTA

A ideia maior é que Lula faça uma “Carta à Nação” anunciando a decisão da renúncia e convocando a militância em torno do nome de Haddad. Os amigos do ex-presidente acreditam que, na hora em que isso acontecer, será mais fácil ao Supremo livrar Lula da prisão.

TOFFOLI

Considerado grande amigo de Lula e simpatizante do PT, o futuro presidente do Supremo Tribunal federal, Dias Toffoli, que tem se caracterizado pela audácia de suas posições nas votações faria parte das negociações. Lula abdica de ser candidato e sai da prisão.

REELEIÇÃO

Agora é oficial. O governador Robinson Faria anunciou sua candidatura à reeleição, abrindo negociação para a escolha do candidato a vice-governador. Nos últimos dias, Mossoró tem sido deixada de lado quando se fala em candidatos a esse posto.

PR

O Partido Republicano deverá apoiar o projeto de reeleição de Robinson Faria. O assunto foi ventilado no V Grande Encontro Regional do partido, com a presença das principais lideranças do partido. Segundo seus dirigentes, o Encontro reuniu cerca de 600 pessoas, em Natal.

TIÃO

O empresário Tião Couto confirmou que não será candidato a deputado federal. Não apoiará nenhum candidato de Mossoró, optando pelo voto em João Maia, que tenta retornar à Câmara dos Deputados. Para os amigos, o perfil político de Tião se enquadra mais em cargos executivos.

DOBRADINHA

Com a decisão de Tião, o empresário Jorge do Rosário, candidato a deputado estadual deverá fazer dobradinha com João Maia. Na última eleição municipal, Jorge concorreu a vice-prefeito na chapa de Tião Couto, anunciando sua candidatura ao legislativo estadual logo em seguida.

ZENAIDE

A candidatura de João Maia à Câmara fez sua irmã, deputada Zenaide Maia, desistir de concorrer à reeleição e procurar viabilizar seu nome para uma das duas vagas ao Senado. Os bons resultados revelados pelas pesquisas animam Zenaide a essa disputa.

CANDIDATURAS

A barafunda em que se transformou o quadro sucessório fez com que as pesquisas de opinião revelassem nomes que, animados, pensam em disputar cargos eletivos. Entre eles, no RN, o Capitão Styvenson, que se desincompatibilizou da função de titular do 1º Comando da Polícia.

FORASTEIROS

Claro que os eleitores mossoroenses votarão, em sua maior parte, nos candidatos ligados à Mossoró. Entretanto, com 295.619 habitantes e contando com 168.348 eleitores, o natural é que existam votantes para quase todos os gostos. É só começar o período eleitoral e conferir.