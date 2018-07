CAMISAS

Quem circulou pelas ruas de Mossoró pôde observar a tristeza no rosto dos torcedores e, sobretudo, naqueles que vendiam camisas com cores e estampas relacionadas ao evento. Terminado o jogo, as camisas já haviam sido recolhidas e bandeiras retiradas dos carros.

CERVEJA

Para se ter uma ideia do incremento comercial motivado pela Copa, as revendedoras de cervejas comemoram o aumento acentuado na venda do produto. E, avaliam que as vendas cobriam o prejuízo provocado pela greve dos caminhoneiros.

HEXA

A busca pelo hexacampeonato foi transferida para 2022 quando a seleção voltará a disputar a taça, em Catar. A FIFA adiantou que pretende manter o técnico Tite no comando, mas sem a liberdade plena que teve para a copa na Rússia.

POLÍTICA

Terminada a copa, o brasileiro se voltará com maior interesse para a política nacional, tendo em vista a incerteza ainda existente sobre o candidato escolhido, seja para presidente da República ou para os dois cargos para o Senado, governador e deputados federais e estaduais.

PESQUISAS

O desinteresse mostrado pelo eleitor quando pesquisado sobre candidaturas é normal e o quadro se repete em ano de eleição. Com a proximidade, esse percentual de indiferentes tende a diminuir e a busca do candidato preferido passa a ser natural.

CONSULT

Até o momento, o Instituto de Pesquisas Consult foi o que mais foi a campo, sempre em parceria com a FM98, de Natal, e o blogue do BG. A última verificação foi divulgada por esses órgãos de divulgação no último domingo, dia 1º de junho.

GOVERNADOR

O futuro governador do RN será escolhido entre os nomes do atual governante, Robinson Faria, ex-prefeito Carlos Eduardo e senadora Fátima Bezerra. O vice-governador Fábio Dantas desistiu dessa disputa e outros três ou quatro candidatos não têm chances de segundo turno.

SENADO

A mudança mais significativa entre os concorrentes foi a desistência de José Agripino concorrer à reeleição ao Senado. Garibaldi Filho continua liderança as pesquisas e não há segurança em avaliar o nome da deputada Zenaide Maia como tendo eleição tranquila.

COLIGAÇÃO

Os candidatos se utilizam de artifícios engenhosos na busca da eleição. No Ceará, o governador Camilo Santana (PT) e o senador Eunício Oliveira (PMDB), não podendo oficializa aliança, seus partidos apresentarão apenas um concorrente ao Senado. Mas, Camilo recomenda Eunício como segundo voto, e vice-versa.

PROIBIÇÃO

A partir de hoje, os agentes públicos estão impedidos pela legislação eleitoral de nomear, contratar ou admitir de qualquer forma ou demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens de servidores públicos, como, ainda, transferir ou exonerar servidores, até a posse dos eleitos.