SUCESSÃO

O eleitor está baratinado, sem entender o que está acontecendo na política nacional. Desde a prisão do ex-presidente Lula, ficou impossível imaginar o nome do futuro presidente da República. As lideranças tradicionais não estão merecendo a confiança dos brasileiros.

BOLSONARO

O deputado Bolsonaro vem ocupando o segundo lugar nas pesquisas eleitorais, sempre com menos da metade do percentual dos que indiciam o nome de Lula para presidente. Sem Lula na pesquisa, o representante da direita não cresce, não havendo migração de votos para seu nome.

GOVERNADOR

Robinson Faria, Carlos Eduardo ou Fátima Bezerra? A candidata do PT está em primeiro lugar nas pesquisas desde que elas começaram a ser aplicadas. Entretanto, seu percentual não vem aumentando com a proximidade do pleito. Ao contrário, saiu da estabilidade para a queda na intenção de votos.

DISPUTA

O nome do governador Robinson Faria evoluiu de um estágio em que não se acreditava que disputasse a reeleição até a viabilização de sua candidatura. Nesse caso, a disputa mais interessante poderá ser entre Robinson e Carlos Eduardo, para definir quem irá ao segundo turno.

AGRIPINO

É possível que o senador José Agripino tenha se assustado com o resultado das pesquisas eleitorais em torno de sua reeleição e decidido concorrer à Câmara dos Deputados onde, teoricamente, o filho, deputado Felipe Maia, guardava sua vaga para quando houvesse necessidade.

DOBRADINHA

Com a saída de Agripino o senador Garibaldi Filho mudará a dobradinha que funcionou em 2010. O nome escolhido foi o do deputado federal Antônio Jácome que aposta suas fichas no eleitorado evangélico. Os dois farão parte do palanque de Carlos Eduardo.

ARESTAS

Há quem acredite que o senador Agripino tenha mostrado humildade para tentar agregar a prefeita Rosalba Ciarlini ao projeto Carlos Eduardo. Rosalba argumentava que não tinha como apoiar a eleição de Carlos Eduardo com José Agripino sendo um dos candidatos ao Senado.

VICE

Pelo que se escuta, a prefeita Rosalba Ciarlini indicará o candidato a vice-governador na chapa do ex-prefeito Carlos Eduardo. Em cada lista publicada os nomes que ocuparão o posto são diferentes. Tudo isso acontece sob um silêncio sepulcral da prefeita Rosalba.

OLIGARQUIAS

Manchete na mídia natalense: “Guilherme Boulos pede o fim das oligarquias” É um discurso realmente ultrapassado, de quem não tem mensagem a divulgar. É o mesmo discurso de muitos que estão na oposição e não encontram um discurso capaz de sensibilizar o eleitor.

SESC

O serviço Social do Comércio (Sesc RN) realizará oficina de teatro musical nos dias 13 e 14 de julho. O encontro tem a finalidade de fomentar o cenário artístico e de democratização de cultura no Estado. A oficina será dirigia por Plínio Sá, ator e diretor potiguar.