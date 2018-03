CANDIDATO

Agora é oficial. O vice-governador Fábio Dantas está filiado ao PSB e a direção nacional do partido diz que sua candidatura ao governo do Rio Grande do Norte é considerada prioritária. O potencial de Fábio vai depender das forças políticas que conseguir agregar.

AUSÊNCIAS

Como a filiação partidária de Fábio significa sua candidatura ao governo, a solenidade não contou com a participação de lideranças como o governador Robinson Faria, os senadores Agripino Maia e Garibaldi Filho. Da bancada federal, apenas Rogério Marinho e Rafael Mota. Estavam presentes.

BOICOTE

O governador Robinson Faria foi acusado de tentar boicotar a solenidade de filiação do seu vice-governador ao PSB, marcando agenda oficial, no mesmo dia, para a cidade de Currais Novos, principal base eleitoral do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, que não cedeu à pressão.

ROSALBA

A prefeita de Mossoró era uma presença esperada, pelos apoiadores de Fábio, na solenidade de filiação do vice-governador ao Partido Socialista Brasileiro. Rosalba preferiu se ausentar do evento, deixando possíveis entendimentos políticos para mais adiante.

APOIO

Até agora, a prefeita Rosalba Ciarlini não tem se pronunciado sobre apoios a candidatos ao governo do RN ou ao Senado. Toda notícia sobre o assunto não passa de especulação. O que se sabe, e ela não faz segredo, é que não apoiará a candidatura à reeleição de José Agripino.

REELEIÇÃO

O deputado estadual José Dias (PSDB), compadre de Robinson Faria, rompeu politicamente com o governador logo após a sua posse. No final de semana, defendeu o apoio dos tucanos à reeleição de Robinson, posição contrária ao que seu partido está defendendo.

PESQUISAS

Nas conversas sobre sucessão, em Natal, há informação de várias pesquisas realizadas nos últimos dias. Mesmo sem o conhecimento de números percentuais, comenta-se que a candidatura da senadora Fátima Bezerra continua sendo preferencial, mas com tendências a um segundo turno.

LULA

Para presidente da República, o nome de Lula continua disparado, com mais da metade de intenção de votos sobre os demais candidatos. Lula está condenado e ameaçado de prisão, mas o eleitor continua depositando em seu nome a esperança de um futuro melhor. Pode?

CHUVAS

Previsões meteorológicas anunciam chuvas no Rio Grande do Norte a partir desta semana, depois do dia 20 de março. Está sendo mantida a perspectiva de um bom inverno em 2018, com precipitações acima da média para o semiárido.

CAPAS

Das três principais revistas semanais apenas VEJA destaca, na capa, o assassinato da vereadora Marielli: “A quem interessava matar esta mulher? A execução da vereadora Marielle Franco com quatro tiros na cabeça levanta a suspeita de crime encomendado e leva Temer a falar em atentado à democracia. “