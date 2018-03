FILIAÇÃO



A partir de hoje, o vice-governador Fábio Dantas é o mais novo filiado ao PSB/RN. Sua ficha será abonada pelo presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira, que garante apoio total a uma possível candidatura de Fábio ao governo do estado.

PESQUISA

Carlos Siqueira entrega ao vice-governador resultado de pesquisa qualitativa realizada pelo Instituto Sensus, de Brasília, mostrando que Fábio preenche os requisitos exigidos pelo eleitor para votar em um candidato a governador, confirmando a opinião de políticos do RN.

PARTIDOS

Líderes de outros partidos estarão na sede do Clube América participando da filiação de Fábio ao PSB. A presença de outras lideranças políticas tradicionais é aguardada com interesse. Podem traduzir uma antecipação dos possíveis apoios à candidatura de Fábio ao governo.

MOSSORÓ

A deputada estadual Larissa Rosado e a vereadora Sandra Rosado estão em Natal para essa solenidade política. A prefeita Rosalba Ciarlini também é aguardada no evento. Entretanto, não será hoje uma conversa sobre possível indicação do candidato a vice-governador nessa coligação.

DEFINIÇÃO

Estão avançados os entendimentos entre o governador Robinson Faria e o vereador João Gentil que deverá ser o representante do situacionismo estadual em Mossoró. A posição do ex-vereador Jório Nogueira ficou enfraquecida quando não conseguiu reeleger-se vereador.

FOLHA

No dia 21 de fevereiro deste ano, o governador Robinson Faria declarou que colocaria o pagamento dos servidores estaduais em dia, no prazo de 60 dias. Ontem, anunciou que a folha do mês de fevereiro será encerrada em 30 de março. Continua atraso de quase dois meses.

GREVE

Os servidores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte encerraram uma paralisação que durou 127 dias. Entretanto, os professores da rede estadual anunciaram uma nova greve da categoria, programado para começar no dia 22, próxima quinta-feira. Ano eleitoral estimula a deflagração de greves.

POLICIAIS

Alegando descumprimento de acordos anteriores, policiais militares e bombeiros do RN ameaçam novo movimento grevista. As associações representativas alegam que o governador Robinson não cumpriu sequer a aquisição de matéria para a segurança individual dos militares.

PROVIDÊNCIAS

A secretária de Segurança, Sheila Freitas, os Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Coronel Osmar Oliveira e Coronel Monteiro Júnior estiveram com o secretário de Administração, Cristiano Feitosa, tratando do atendimento dessas reivindicações.

FAKES

É preciso estar atento para as notícias falsas veiculadas nas redes sociais. Ontem, foram reproduzidas matérias sobre desistência de candidaturas majoritárias e proporcionais de políticos locais, numa clara demonstração de tentativa de desestabilização desse grupo.

HERVAL

O juiz Herval Sampaio Filho foi eleito o 16º presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte (AMARN). Herval registrou seu próprio voto pela internet, não comparecendo à sede da associação para computar o seu sufrágio.

STF

A revista IstoÉ da semana traz matéria sobre a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia. Em um dos trechos ela revela que “Celso de Mello e Marco Aurélio Mello me disseram, e eu concordo, que nunca na história o STF viveu momento tão tenso”