EMANCIPAÇÃO

O historiador Geraldo Maia será o palestrante na sessão solene que a Câmara Municipal de Mossoró realiza hoje (15) em celebração ao aniversário de 166 anos de emancipação política do município. Em Mossoró, o 30 de Setembro, data da libertação dos escravos, sempre foi a data mais festejada pela população.

EXECUTIVO

Na Prefeitura Municipal a celebração da emancipação de Mossoró será registrada com solenidade de hasteamento da bandeira do Município com a presença da banda de música Arthur Paraguai que executará o hino oficial do município.

DIFICULDADDES

Faltando pouco tempo para concluir o seu mandato, menos de dez meses, o governador Robinson Faria terá dificuldades em aprovar as mensagens do Executivo enviadas à Assembleia Legislativa. Mesmo os pedidos de empréstimos estão sendo questionados pelos deputados.

DEPUTADOS

O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, é presidente do diretório estadual do PSDB. Ao anunciar o apoio do partido à candidatura do vice-governador Fábio Dantas sela o rompimento com o governador Robinson Faria, que perderá mais alguns deputados estaduais.

EXPECTATIVA

A filiação do vice-governador Fábio Dantas ao PSB, no próximo sábado, servirá de teste para conferir o apoio que poderá receber no caso de decidir disputar o governo, nas eleições deste ano. A expectativa é de uma grande mobilização, com a presença de importantes lideranças políticas.

CANDIDATURAS

A senadora Fátima Bezerra mantém sua candidatura à sucessão do governador Robinson Faria. O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, não confirma se concorrerá a esse cargo. Robinson sinaliza que será candidato à reeleição. Fábio Dantas surge pode ser a novidade nessa eleição.

MOSSORÓ

Fábio Dantas é considerado bom articulador político. Elabora seu projeto político conversando com outras lideranças consideradas mais importantes. Esteve com a prefeita Rosalba Ciarlini com quem deverá aprofundar a tese de Mossoró apresentar o candidato a vice-governador.

CANDIDATURA

A mossoroense, médica, Dra. Ederlinda Dias Cunha, ex-prefeita de Macaíba, será candidata a deputado estadual. O anúncio foi feito quando retornou de uma viagem à Brasília, ressaltando que terá o apoio da maioria dos vereadores do município.

BANCADA

A bancada federal do RN bem que tem tentado agilizar algumas ações de responsabilidade do governo federal, mas sem obter melhores resultados. Foi assim no caso da transposição das águas do rio São Francisco e, agora, querem saber porque a obra da Reta da Tabajara não é liberada.

CRÍTICA

O Conselho Federal de Medicina não concorda com a inclusão de novas práticas integrativas e complementares para pacientes do SUS, anunciadas pelo Ministério da Saúde. Considera que a incorporação dessas práticas na rede pública ignora prioridades na alocação de recursos no SUS.

REELEIÇÃO

O presidente Temer pensa mesmo em sair candidato à reeleição. Avisou ao ministro Meirelles que seu nome não terá apoio do MDB. Disse aos aliados que precisa ser candidato para defender-se das acusações ao seu governo e pediu o orçamento para o custo de uma campnha presidencial.

TRISTEZA

De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade de 2018, o Brasil ficou mais triste, caindo seis posições no ranking em relação à última pesquisa e ocupa, em 2018, o 28º lugar entre os 156 países pesquisados. A Finlândia ganhou o título de país mais feliz do mundo.