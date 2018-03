DELAÇÃO

Não procedem especulações sobre o envolvimento do casal Carlos Augusto e Rosalba nas denúncias relacionadas ao IDEMA/RN. “Nunca tratei sobre nada ilegal com o casal”, disse Gutson Reinaldo, em depoimento anterior, respondendo ao advogado Fábio Holanda.

FAKES

Os internautas convivem com momento em que as notícias falsas são postadas nas redes sociais com o intuito de prejudicar concorrentes ou adversários políticos. O mais grave é que muitos acreditam na versão e retransmitem fakes como se fossem notícias verdadeiras.

TROCA

Para as eleições deste ano, a janela partidária não protege os vereadores que desejem mudar de partido político, sem risco de perder o mandato. Mas, o interessado pode recorrer ao TRE e conseguir essa permissão. Foi o que aconteceu com os vereadores Ranieri Barbosa e Ubaldo Fernandes, de Natal.

PESQUISA

Os resultados divulgados na pesquisa Consult sobre escolha de parlamentares nas eleições deste ano podem ser consideradas como estando dentro da normalidade. O país ainda não entrou no clima eleitoral e isso faz com que o interesse em relação ao voto esteja em baixa.

GREVE

Chega a 125 dias o movimento grevista na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Para uma avaliação da paralização a Associação dos Docentes da Universidade, ADUERN, realizará uma nova Assembleia na próxima sexta-feira (16). O Poder Executivo segue indiferente às reivindicações.

SUSPENSÃO

Em greve, desde o dia 26 de janeiro, os vigilantes decidiram encerrar o movimento e retornam nesta quarta-feira (14), às atividades, com os bancos reabrindo normalmente, assim como os trabalhos em hospitais e outros órgãos públicos. A categoria terá reajuste salarial de 2,2%.

ADMINISTRAÇÃO

Em pronunciamento na Câmara Municipal, o líder da prefeita Rosalba Ciarlini, vereador Alex Moacir, destacou que administração pública em Mossoró começa de forma positiva, dizendo da “satisfação da bancada da bancada governista pelo fato de obras em curso serem propostas dos vereadores, que não vinham sendo atendidas por outras gestões”.

FLEXIBILIZAÇÃO

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (13), Projeto de Lei que flexibiliza o horário de veiculação do programa de rádio A Voz do Brasil. Pelo texto aprovado, a transmissão integral do programa deverá ocorrer dentro do intervalo das 19 horas às 22 horas. A matéria segue para sanção presidencial.

FOLHA

O deputado José Dias (PSDB) fez pronunciamento na Assembleia Legislativa analisando as crises política e econômica que atingem o Rio Grande do Norte. Chamou a atenção para o pagamento da folha dos servidores como prioridade e lembrou da responsabilidade da classe política.

FEDERAL

A partir de hoje, a Polícia Federal do Rio Grande do Norte passa a ser comandada por uma mulher. A delegada Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça chega de São Paulo e assume a superintendência local, sendo a primeira mulher a ocupar esse posto no RN.

COMISSÕES

No Congresso Nacional, as Comissões Permanentes são constituídas de acordo com o número de parlamentares de cada partido. No Rio Grande do Norte, oposição e situação combinaram e as duas bancadas dividiriam as presidências das Comissões de Justiça e de Finanças.

SUPREMO

A decisão da Segunda Turma do STF em retirar de plenário e votar assuntos relacionados à prisão após condenação em 2ª instância pode ser interpretada como resposta da maioria dos seus integrantes à decisão da presidente Cármen Lúcia em não levar o assunto à rediscussão do plenário.