PESQUISA

Felinto Rodrigues e Paulo de Tarso, FM98 de Natal e Consult, apresentaram, ontem, resultado de pesquisa eleitoral espontânea com resultados para deputados federal e estadual. Realizada entre os dias 24 e 27 de fevereiro, em 57 municípios do Rio Grande do Norte.

DATAS

Os partidos e coligações podem escolher seus candidatos aos cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, entre os dias 20 de julho e 5 de agosto de 2018. O primeiro turno acontecerá no dia 7 de outubro de 2018.

DESINTERESSE

Chama atenção na pesquisa o elevado desinteresse do eleitor e o desconhecimento em relação ao seu candidato de preferencial. Nos quesitos “não sabe em quem votar” e em “nenhum”, para deputado estadual, o índice é de 89,12%, para a Câmara dos Deputados atinge 92,47%.

FILIAÇÃO

O vice-governador Fábio Dantas ainda não definiu a data em que assinará a ficha de filiação do PSB. Enquanto isso, outras legendas procuram atrair a simpatia de Fábio que poderá disputar a eleição como candidato ao governo do estado.

PSDB

O presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, presidente do diretório do PSDB no estado, comemora o crescimento do partido no RN, atualmente com um deputado federal, cinco estaduais, 107 vereadores e mais 30 prefeitos e vice-prefeitos.

NEY

Depois de vários anos militando na política ao lado do senador José Agripino (DEM), o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza mudou de legenda. Escolheu o Partido Republicano Brasileiro, PRB, partido pelo qual disputará o mandato de senador, em 2018.

SAÚDE

A deputada estadual Larissa Rosado encaminhou solicitação ao governador Robinson Fariam, no sentido de destinar recursos financeiros para aquisição de medicamentos pelo Hospital Regional do Seridó, no município de Caicó, que atende toda essa Região.

COMEMORAÇÃO

A Câmara Municipal de Mossoró realizará na próxima quinta-feira (15), às 9h, sessão solene em celebração ao aniversário de 166 anos de emancipação do município. Mais informações em: www.omossoroense.com.br/category/universo/geraldo-maia/

ACELERADOR

O Secretaria de Saúde do RN, SESAP, anuncia a aquisição de novo acelerador linear e R$ 6 milhões para construção de um espaço bunker para a Liga Mossoroense de combate ao Câncer. A Liga já possui um acelerador e receberá outro equipamento.