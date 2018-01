GESTÃO

Quando em campanha para o governo do Estado o candidato Robinson Faria bateu nas administrações Rosalba Ciarlini e antecessores, dizendo não faltar dinheiro nos cofres públicos. Segundo ele, todos os problemas estavam resumidos numa palavra, “Gestão”.

MUDANÇA

Nesta semana, Robinson Faria, agora governador do Estado, apresentou à Bancada Federal dados que mostram um Estado praticamente insolvente, caso não se consiga o aporte urgente de recursos externos, a título de empréstimo ou a fundo perdido, por conta do défict de R$ 132 milhões.

ADMINISTRADORES

Dois ex-governadores, Garibaldi Alves e José Agripino, presentes ao encontro, apresentaram sugestões ao governador, Robinson Faria que, até poucos dias, demonstrava não ter interesse em contar com a participação dos parlamentares federais na busca de solução para a crise.

POLÍCIA

Os policiais podem não estará em greve, como afirmam, mas não estão fazendo o policiamento. O quadro não está mais complicado por conta da presença da Força Nacional que veio a pedido do governador Robinson, mas que permanecerá por apenas poucos dias no RN.

PROMOTOR

Em Natal, o Ministério Público insiste para que o Tribunal de Justiça reconsidere a ordem de prender os policiais envolvidos no movimento. Cresce a opinião de que eles não estão em condições psicológicas nem materiais para o exercício de uma tarefa que exige o uso de armas.

BENÇÃO

Em Mossoró, os policiais militar4es e civis, bombeiros e demais profissionais ligados à segurança pública estarão na Catedral de Santa Luzia para receberem uma benção coletiva. O ato é uma demonstração de apoio religioso em momento de dificuldades por que passa a segurança pública no RN.

MOSSORÓ

Após o apoio oficial da Diocese de Santa Luzia, os profissionais da segurança pública sairão em caminhada até a Praça Rodolfo Fernandes, onde receberão o apoio da sociedade civil em caminhada pelas ruas do centro da cidade.

NATAL

A Arquidiocese de Natal, também solidária com os policiais do RN, lançou campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados aos policiais militares que estão com seus salários atrasados. Segunda-feira, Dom Jaime Vieira será recebido em audiência pelo governador Robinson.

CALAMIDADE

Para encerrar as notas policiais da coluna, a informação de que o Diário Oficial do Estado, em sua edição de hoje, publica ato do governador Robinson Faria decretando estado de calamidade no sistema de Segurança Pública do Rio Grande do Norte.

INTERVENÇÃO

Existe o temor por parte dos auxiliares do governador de que seja decretada intervenção estadual com pedido de afastamento imediato de Robinson Faria. A crise na Segurança Pública seria o estopim de um estado de calamidade que atinge outros setores da administração.

SUBSTITUIÇÃO

A renúncia do governador Robinson Faria, com a posse do vice-governador Fábio Dantas seria uma solução lógica para o início de uma nova fase administrativa no estado. Amigo de Robinson e político de sua confiança, poderia disputar a reeleição em outubro próximo.

EZEQUIEL

O presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira d e Souza, confirmou presença em Tibau, amanhã, na residência da vereadora Sandra Rosado. Ezequiel vem acompanhado do deputado Gustavo Carvalho, convidados da deputada estadual Larissa Rosado.