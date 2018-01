PODERES

Ontem, o governador Robinson Faria reuniu-se com os presidentes do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e o vice-governador Fábio Dantas. Explicou as medidas que vem adotando para o reequilíbrio fiscal e preocupação com os gastos com a previdência estadual.

CONTROLE

O governo comemora a redução da violência no Rio Grande do Norte, com a vinda da Força Nacional para garantir a ordem pública. São 2.800 militares patrulhando as ruas das principais cidades, como Natal e Mossoró, com garantia de permanência até o dia 14 de janeiro.

CONVOCAÇÃO

Em dados fornecidos pela própria Polícia Militar do RN, o efetivo atual conta com pouco mais de 7,6 mil policiais, com um déficit de mais de cinco mil homens. Significa dizer que, com a convocação de policiais para reposição do contingente, o problema poderia ser resolvido.

PROMOÇÕES

Robinson Faria disse estar decepcionado com a greve dos militares, já que ele tinha sido o governador que mais autorizou promoções. Em documento reivindicatório, com 18 itens os grevistas pedem a implantação imediata dos salários correspondentes às graduações das últimas promoções.

REUNIÃO

A bancada federal do RN reúne-se, na manhã de hoje, com o governador Robinson Faria. Todos os parlamentares deverão estar presentes, mas ainda desconhecem a pauta do encontro. Pela lógica, alguma maneira de arrancar recursos do Governo Federal para vencer a crise financeir0-administrativa enfrentada pelo Estado.

ESTADUAIS

Responsabilidade maior caberá à Assembleia Legislativa que terá de aprovar, ou rejeitar, medidas de reforma fiscal encaminhada pelo Governador. Em convocação extraordinária, deputados decidirão sobre o aumento da alíquota previdenciária recolhida do servidor, de 11% para 14%.

MENSAGEM

O governador deverá propor, ainda, autorização de privatização de empresas dos setores de energia, financeiro e saneamento; proibição de realizar contas de depósitos judiciais, revisar regime jurídico único dos servidores, reduzir incentivos tributários e adoção de regime próprio da previdência.

PREJUÍZO

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu, em decisão liminar, MP que elevava de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos funcionários federais, alegando que “a medida levaria os servidores a começar o ano de 2018 recebendo menos do que em 2017.”

FOLHA

O governador Robinson Faria anunciou para o próximo sábado o fechamento da folha de pagamento dos servidores estaduais referente ao mês de novembro do ano passado. Contudo, não há previsão para o pagamento referentes ao mês de dezembro e do 13 salário.

CONFRATERNIZAÇÃO

No próximo domingo, em Tibau, a vereadora Sandra Rosado e a deputada estadual Larissa Rosado recebem amigos e correligionários que colaboram com suas atividades políticas. É um processo de confraternização, que vem se repetindo ao longo dos últimos quinze anos.

ATENDIMENTO

O prefeito Naldinho, de Tibau, preparou novamente o município para o atendimento médico aos veranistas que desfrutam das delícias da praia nos meses de janeiro e fevereiro. As equipes foram reforçadas e o SAMU está pronto para a remoção nos casos mais urgentes.

ALARME

Está em destaque no Portal R1 do RN: maior barragem do RN entra em volume morto; estado começa 2018 com níveis de reservatórios mais baixos da história. Dos 167 municípios potiguares, 153 estão em calamidade por causa da seca, ou seja, 92% do estado.