TRANSFORMAÇÕES

Para muitos, 2017 pode ser considerado um ano atípico, com enfrentamento de dificuldades e avanços, superação lenta da crise econômica, mudanças nas legislações previdenciárias e trabalhistas, manifestações de servidores públicos e ajuste fiscal. Viva 2018.

ESTADO

Os servidores públicos do Rio Grande do Norte não terão saudades de 2017. O Governo do Estado não conseguiu pagar seus salários em dia e várias categorias promoveram greves como forma de reivindicação dos mais elementares direitos dos trabalhadores.

SEGURANÇA

Lema dos discursos de campanha, o “Governador da Segurança” não conseguiu sequer conter a violência e os homicídios no mesmo nível do ano anterior. Os policiais militares e civis, com salários atrasados, estão aquartelados, e nem decisão do TJRN conseguiu leva-los às ruas.

MODELOS

Durante a campanha, Robinson diria que implantaria o modelo aplicado no Ceará, ignorando que os cearenses reclamavam da falta de segurança. Foi à Colômbia verificar o sistema de segurança local.

ESTATÍSTICA

Faltando ainda contabilizar os assassinatos ocorridos ontem e os que poderão ocorre hoje, o Observatório de Violência Letal Internacional do Rio Grande do Norte, Obvio, contabilizou 87 assassinatos nos últimos 12 dias no Estado, ou seja, 7,25 por dia.

PREJUIZO

O ônus da inconsequência governamental recai sobre a população, de modo geral, por conta de paralisação na saúde pública, professores da Universidade Estadual em greve, homicídios e arrastões a cada instante sendo registrados no RN. Enfim, a crise atingiu todos os setores da vida dos potiguares.

ROSALBA

A prefeitura de Mossoró, no primeiro ano da atual administração, conseguiu colocar em dia o pagamento dos servidores públicos municipais, pagando ainda centenas de fornecedores que estavam com seus serviços sem pagamento. A prefeita Rosalba cumpriu a meta estabelecida para 2017.

SUCESSÃO

No plano político, a previsão para 2018 é a de que o governador Robinson Faria, envolvido pela crise, não consiga concorrer à reeleição. Os dois nomes mais cotados para o cargo continuam sendo o da senadora Fátima Bezerra e o do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves.

NOVO

Pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte mostrou detalhe surpreendente: mais de 50% dos entrevistados afirmaram preferir votar nos atuais políticos detentores de mandatos que em nomes novos, incluindo o de empresários bem sucedidos.

INSIGNIFICÂNCIA

Nessa mesma pesquisa da FIERN, nomes como o do desembargador Cláudio Santos, professor Robério Paulino e do empresário Tião Couto, que disputou a prefeitura de Mossoró contra a atual prefeita Rosalba, apresentam insignificantes percentuais, todos inferiores a 1%.

SENADO

Os senadores José Agripino e Garibaldi Alves são tidos como preferenciais na disputa das duas vagas, com os eleitores reconduzindo seus antigos líderes. Entretanto, o nome da deputada Zenaide Maia começa a preocupar os dois pela aceitação que vem recebendo junto ao eleitor.

POSIÇÃO

Nas pesquisas, os eleitores fazem referência positiva à deputada Zenaide pelo fato dela haver votado contra as propostas encaminhadas ao Congresso Nacional pelo presidente Michel Temer. Além disso, não existem denúncias do ministério público contra a deputada do Seridó.

VEREADORES

A Câmara Municipal de Mossoró merece registro positivo pela pauta de trabalhos cumprida durante o ano de 2017, com destaque para a realização de audiências públicas abordando assuntos que dizem respeito ao interesse do município.