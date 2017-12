GARIBALDI

A força da comunicação foi mais uma vez demonstrada quando o senador Garibaldi divulgou nota sobre pedido ao presidente Temer para o envio de reforço para segurança de Natal. No programa Observador Político, um participante criticou o fato de Mossoró haver sido esquecida. Em poucos instantes a nota foi retificada e o pedido de cobertura ampliado.

PARALISAÇÃO

Apesar da decisão da desembargadora Judite Santos considerando a greve da polícia ilegal, os policiais estão mantendo o movimento de aquartelamento, afirmando que não estão em greve, mas sem condições de exercerem suas funções, por falta absoluta de condições.

AUMENTO

O salário mínimo para 2018 foi aumentado em apenas 2,99%, e os servidores públicos estão ameaçados de só receberem aumento salarial em janeiro de 2019. Mesmo assim, o DETRAN-RN, instituição com grande fluxo de caixa, aumentou a taxa IPVA para 2018 em 50%.

MANDATO

A deputada Larissa Rosado, entrevistada no programa Observador Político, respondeu pergunta de ouvinte sobre a importância de Mossoró ter uma deputada estadual na Assembleia. E citou vários fatos de sua representatividade, comprovando a importância do mandato para a cidade.

EMPREGOS

Mossoró está fechando o ano de 2017 com saldo positivo de empregos formais. De acordo com dados do CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a capital nacional do semiárido teve saldo positivo de 151 postos de trabalho até novembro.

DECEPÇÃO

Em declaração à imprensa, o governador Robinson Faria disse lamentar a decisão tomada pelos policiais, mas que o seu governo era o que mais havia atendido as pretensões dos militares, concedendo promoções e investindo em melhoria das condições de trabalho.

CONVOCAÇÃO

A FIERN sugeriu ao governador Robinson que convocasse representantes dos três Poderes e associações representativas para um debate sobre a crise no RN, principalmente o movimento dos policiais que aquartelados deixam a população assustada e com medo de sair às ruas.

ATENDIMENTO

O governador Robinson mostrou-se sensível a essa sugestão e convidou os presidentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça do Rio grande do Norte para reunião que será realizada nos primeiros dias de janeiro com o objetivo de discutir essa crise.

DEMISSÃO

O Planalto confirmou ontem (27) o pedido de exoneração do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que justificou sua para disputar, no próximo ano, cargo eletivo pelo Rio Grande do Sul. Temer já nomeou o substituto, deputado federal Pedro Fernandes (MA).

ESTATÍSTICA

No SITE da Polícia Civil a informação de que suas equipes, que atuam na Grande Natal e no interior do Estado, conseguiram prender 1.184 pessoas, entre homens e mulheres que são suspeitos pela prática de diversos crimes, cometidos em 2017.