PESQUISA

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, por intermédio do seu presidente, Amaro Sales de Araújo, divulgou pesquisa elaborada pela Consult, analisando questões políticas e administrativas do estado. Os números revelados mostram algumas mudanças importantes.

DESGASTE

A opinião sobre as administrações do presidente Michel Temer e Robinson Faria não chega a surpreender por serem fáceis de detectar no contato direto com os cidadãos. Enquanto o presidente amarga uma rejeição de 89,29% o governador é desaprovado por 85,24%.

SURPRESA

No quesito, para a eleição de 2018 é mais fácil votar para Governador ou Senador, em um dos atuais políticos por já conhecer, ou em um candidato novo, empresário ou pessoa de influência que não esteja atuando na política” 52% responderam afirmativamente.

OPOSIÇÃO

Para as eleições de governador e senador, a projeção maior ficou com duas mulheres, a senadora Fátima Bezerra e a deputada federal Zenaide Maia, com os eleitores justificando o voto pela posição das duas nas votações contrárias aos projetos do presidente Michel Temer.

ELEIÇÃO

É sabido que pesquisa é a fotografia do quadro do momento em que está sendo avaliada. Contudo, os senadores José Agripino e Garibaldi Alves devem ficar atentos ao crescimento da candidatura Zenaide Maia ao Senado, ameaçando derrotar um dos dois senadores em 2018.

FÁTIMA

A senadora Fátima aparece nas pesquisas como candidata favorita ao governo. Está em campanha há meses, enquanto o prefeito Carlos Eduardo permaneceu acomodado todo esse tempo, somente agora dando sinais que pretende disputar o governo nas próximas eleições.

NÚMEROS

Na pesquisa estimulada, Fátima Bezerra tem 20,29%$ contra Carlos Eduardo com 11,41. Flávio Rocha, que não é candidato, ficou em terceiro com 6,59% e Robinson Faria, 5%. Também foram votados o desembargador Cláudio Santos, 2% e Tião Couto, 1,41%.

EMPATE

Como são duas vagas para o Senado, a pesquisa quis saber sobre o primeiro e o segundo voto dos eleitores. Para a primeira vaga, Garibaldi tem 15,76%, Zenaide, 12,12% e José Agripino 6,94%. No segundo voto, Agripino, 6,18%, Garibaldi, 3,12%, e Zenaide Maia, 3,12%.

DEERROTA

Repetindo que essa projeção, que tende a ser modificada até o dia da eleição, observa-se que o percentual de votos da deputada Zenaide Maia ultrapassando as do senador Agripino. Somando os votos de primeira e segunda intenções, JÁ fica com 13,12% e ZM com 15,24%.

DESAGRADO

Os peemedebistas tradicionais não escondem a decepção com a atuação do deputado federal Walter Alves. Não é apenas em relação à situação desconfortável em que se encontra o ex-ministro e ex-deputado Henrique Alves, mas ao relacionamento dentro do próprio PMDB.

RISCO

De acordo com as mesmas fontes, o comportamento do deputado Walter poderá refletir na candidatura à reeleição do seu pai, senador Garibaldi Alves, que tem a seu favor, o carisma pessoal e a simpatia do eleitor que, há anos, vem sufragando o seu nome.

UPA

Equipe do ministério da Saúde visitou, ontem, as instalações da Unidade de Pronto Atendimento do bairro Belo Horizonte, UPA-BH. É o primeiro passo para oficialização de convênio com a prefeitura municipal, até hoje, responsável pela manutenção do serviço.