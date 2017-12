TASSO

Mossoró dá seu adeus, hoje (14) ao empresário e político Tasso Rosado, falecido há dois dias, em São Paulo. Em 74 anos de existência, Tasso fixou residência na cidade, constituiu família, foi empresário vitorioso e, durante um período, ocupou uma cadeira no Senado da República.

PRESENÇA

O sepultamento de Tasso acontecerá às 10:OO, com o féretro saindo da Igreja de São Vicente. Os senadores José Agripino e Garibaldi Alves, além de deputados federais e estaduais, prefeita de Mossoró e, sobretudo, o grande número de amigos, participarão da cerimônia fúnebre.

PADROEIRA

A Comissão da Festa de Santa Luzia surpreendeu os fieis que compareceram ao encerramento da festa, na noite da terça-feira (12), com os tradicionais hinos religiosos que sempre foram entoados em louvor à Santa Luzia sendo substituídos por ritmos populares, como o forró.

APROVAÇÃO

Quem considerava o bispo da Diocese de Mossoró, Dom Mariano Manzana, um padre da linha conservadora, pode constatar que o prelado está aberto à mudanças que podem representar o sentimento de mudanças por parte dos católicos de Mossoró, autorizando a linha instituída pelo padre Flávio de Melo.

WALDONYS

Após a mensagem final de Dom Mariano e descerramento das bandeiras no adro da Catedral, foi a vez de Waldonys apresentar o seu show. O artista identifica-se bem com os mossoroenses e, além de compositor e cantor, é sanfoneiro e piloto acrobático.

TCU

O governador Robinson Faria pode comemorar a aprovação de medida pelo TCU que poderá retirar a administração do sufoco financeiro do momento. O Tribunal aprovou medida que possibilita a transferência extraordinária de recursos da União para socorro financeiro aos Estados.

PAGAMENTO

Com o reforço de caixa que poderá chegar ainda este ano será possível colocar em dia o pagamento dos servidores públicos que se encontram em atraso, havendo ainda possiblidade de investimento em alguns setores da saúde, segurança e educação.

JULIANNE

Prossegue o desligamento político da primeira-dama Julianne Faria após desentendimento com o governador Robinson. Ontem, entregou e presidência do PSD Mulher no RN e pediu desfiliação do partido que é presidido pelo seu marido, em nível estadual.

RÉU

O senador José Agripino chegou a acreditar que o STF não receberia a denúncia que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o acusando de recebimento de propina relacionada às obras de construção da Arena das Dunas, em Natal. Enganou-se. Virou réu.

REFORMA

O presidente Temer considera que fez seu trabalho em relação à tentativa de reforma da Previdência. Não conseguindo aprová-la, a consequência por essa decisão cairá nas mãos do futuro presidente da República. Em janeiro de 2018 pretende apresenta proposta de Reforma Tributária.

LULA

Corre, em ritmo acelerado, o processo contra o ex-presidente Lula no Tribunal Federal da 4ª Região, TRF-4. A expectativa geral é que a condenação do juiz Sérgio Moro será confirmada esse constituirá em percalço para uma possível candidatura de Lula à presidência da República.