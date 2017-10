CONSTRUÇÃO

O vereador João Gentil pediu apoio dos vereadores mossoroenses na busca de soluções para a crise enfrentada pelo setor da construção civil em Mossoró. O pedido foi feito na sessão de ontem e recebeu o apoio dos demais vereadores presentes à sessão.

ESCRITORES

A vereadora Sandra Rosado apresentou projeto criando espaços reservados para os autores mossoroenses. O objetivo da nossa proposta é que as livrarias e bibliotecas tenham espaço específico, regulamentado por lei, para que autores de Mossoró possam expor suas obras para o público.“

ECONOMIA

Para a vereadora Izabel Montenegro, a construção da sede própria representa economia futura, lembrando que foram gastos mais de 6 milhões de reais em aluguel, ao longo dos anos, em prédio que não oferece instalações adequadas para o bom funcionamento da Câmara.

ÁGUA

Em Brasília, a senadora Fátima Bezerra registrou a audiências públicas realizadas em Assú e Apodi sobre transposição do São Francisco, enquanto o senador Garibaldi esteve com o ministro da Integração tratando da crise hídrica no Rio Grande do Norte.

CRISE

O prefeito de Caicó, por intermédio do secretário de finanças, Francisco Oliveira, convocou entrevista para anunciar a demissão de cerca de 500 servidores, incluindo bolsistas, cargos comissionados e contratos de processos seletivos. O objetivo é economizar 500 mil/mês.

CÂMARA

Em Natal, o presidente da Câmara Municipal, vereador Ney Lopes Jr determinou mudanças no funcionamento da Casa, também com o objetivo de diminuir despesas. As sessões serão realizadas das 8h às 14h e títulos de cidadania serão entregues em locais fora da Câmara.

UFERSA

Mais uma vez, o curso de direito da Ufersa obteve destaque no curso da OAB, com índice de aprovação em 92,3% um dos maiores do país. Dos 14 alunos que se submeteram ao exame, 12 foram aprovados. A média nacional de aprovação nesse último exame foi de apenas 10%.

PTC

Tomou posse o novo diretório estadual do Partido Trabalhista Cristão, tendo como presidente Paulo Jordão e, como vice-presidente, o mossoroense Kleber Azevedo. Os dois são coordenadores da Secretaria de Habitação, Trabalho e Assistência Social (Sethas).

AEROPORTO

Somente no feriadão desta semana o aeroporto de Natal tem previsão de 291 pousos e decolagens e 43 voos extras, mobilizando 35 mil passageiros, entre embarque e desembarque. Enquanto isso, em Mossoró, não se fala mais no aeroporto local.