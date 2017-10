TRANSPORTE

Inicia-se hoje o programa do governo estadual Transporte Cidadão beneficiando 10 mil pessoas em 13 municípios da região metropolitana de Natal. É o transporte gratuito para locais de prestação de serviços públicos essenciais na Capital. Não há notícias sobre extensão do projeto a outros municípios.

SEGURANÇA

“Conectados com a Segurança”, é o nome da operação que o Governo do Estado implantou, em parceria com o setor privado, para incorporar cinco mil câmeras de vigilância ao centro de Operações Integradas em Segurança Pública da Sesed.

PESQUISA

O governador Robinson Faria tem pouco tempo, até a eleição de 2019, para superar o desgaste que enfrenta seu governo. Na mais recente pesquisa do Instituo Setas, 61,9% desaprovam seu governo. Nessa análise, a segurança é um dos itens mais negativos.

ATRASO

A saúde pública e o atraso no pagamento dos salários aos servidores estaduais são outros dois motivos do desgaste da gestão Robinson Faria. Entrando na segunda semana de outubro ainda existem pendências referentes ao mês de agosto que não foram pagas.

CARLOS

A mesma pesquisa revela que o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, também enfrenta sua maior desaprovação da atual administração, ainda nos seus primeiros nove meses: 31,9%. O atraso de salários é apontado como ponto negativo de sua quarta administração.

VENCIMENTOS

O STJ decide, hoje, se o servidor público pode receber vencimentos acima do teto constitucional quando da acumulação de cargos em órgão diferentes. O julgamento ocorre na 1ª turma do Tribunal e atende questionamento do Tribunal de Justiça de Tocantins.