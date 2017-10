CANDIDATURAS



A operação lava-jato e a demora na reforma política refletiram nas eleições estaduais. Em eleições anteriores, faltando menos de nove meses para a realização das convenções, o quadro sucessório estadual e eleições proporcionais não está bem definido.

HENRIQUE

Amigos do ex-ministro e ex-deputado federal Henrique Alves tentam convencê-lo a disputar mais uma cadeira de deputado, o que seria seu 12º mandato. Sem ter se tornado réu, nem condenado em segunda instância, Henrique teria seu registro deferido pelo tribunal regional.

EXPLOSÃO

Os mesmos incentivadores de uma possível candidatura de Henrique Alves acreditam que ele seria o candidato mais votado em 2018, numa demonstração de solidariedade semelhante ao que aconteceu antes, quando não podia discursar por conta de moléstia nas cordas vocais.

DIRETÓRIO

A eleição do senador Garibaldi Alves Filho para a presidência do diretório regional do PMDB no RN foi uma exigência do prefeito Carlos Eduardo que colocou essa condição para aceitar sua candidatura à sucessão do governador Robinson Faria.

FEDERAL

O deputado estadual Fernando Mineiro deverá ser candidato a deputado federal, mesmo que a senadora Fátima Bezerra não concorra ao governo do estado. O partido dos trabalhadores no RN acredita que o momento é propício para conquistar uma cadeira de deputado federal.

CDL

A posse da nova diretoria da Câmara de Diretores Lojistas, em Natal, contou com a presença de políticos, como o senador José Agripino, prefeito Carlos Eduardo, deputados federais Felipe Maia e Rogério Marinho, desembargador Cláudio Santos, com direito a ligeiras conversas sobre eleições.

CLÁUDIO

O desembargador Cláudio Santos garantiu presença nas rodas de discussão sobre sucessão estadual. Decidido a disputar o governo do RN, deverá antecipar a aposentadoria compulsória no Tribunal de Justiça em janeiro do próximo ano.

OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Mossoró, sediará a VIII Conferência Estadual da Advocacia que terá como norte temático “A concretização da justiça e o exercício constitucional da advocacia” nos dias 25 e 26 de outubro.

VICE

E, Mossoró volta a figurar como participante da chapa que disputará o governo do estado, com a indicação de um nome como candidato a vice-governador. Situação e oposição entendem a importância do apoio político no segundo maior colégio eleitoral do estado.

RECURSOS

Da bancada federal do Rio Grande do Norte, somente os deputados Rafael Mota e Zenaide Maia votaram contra a criação do fundo público de campanhas eleitorais. Mas não assumiram o compromisso de não receberem suas parcelas, quando for efetivada essa distribuição.

JULGAMENTOS

A semana política será movimentada em Brasília. Na terça-feira (10) a CCJ da Câmara dos Deputados começa a analisar a segunda denúncia contra Temer. O deputado Bonifácio de Andrada deve apresentar o seu voto. A defesa de Temer poderá se manifestar na sessão.

AÉCIO

No dia seguinte, quarta-feira (11), o plenário do Supremo Tribunal Federal inicia a discussão sobre a situação do senador Aécio Neves. O âmago da questão é se o STF deve submeter ao Congresso medidas cautelares contra parlamentares, como as que alcançaram Aécio Neves.

VEJA

A capa da revista traz, esta semana, foto de página inteira do deputado Jair Bolsonaro com o título “A ameaça Bolsonaro. Com ideias extremistas e discurso insultuoso, o presidenciável já tem o apoio de 30 milhões de brasileiros e consolida-se em segundo lugar nas pesquisas. “

ÉPOCA

A revista semanal tem a capa dedicada à situação política na Venezuela: “A Ditadura Agoniza. Sem remédios, cirurgias ou esperança, os venezuelanos sofrem sem misericórdia sob o regime chavista de Nicolás Maduro.

ISTOÉ

“O Monstro está solto” , é a capa da revista trazendo foto do médico acusado de estupro, “na maior aberração legal de todos os tempos, o médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos de prisão, por 48 estupros, foi liberado pelo STF para cumprir pena em casa…”