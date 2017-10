DATA

O 30 de Setembro, dia em que Mossoró comemora a libertação dos escravos, sempre foi marcada pela entrega de obras pelo prefeito municipal. As comemorações se estendiam pela semana inteira, contando com a participação de políticos até de outros estados.

MUDANÇAS

Com o passar dos anos essa característica foi sendo modificada. As comemorações, vez por outra, chegaram a ser motivo de críticas por parte de adversários, não por conta da abolição propriamente dita, mas pelo fato do prefeito passar uma semana inteira em destaque, por conta dos eventos.

ATUALIDADE

A Sessão Branca da Loja Maçônica 24 de Junho, com palestra versando sobre liberdade e o Desfile Cívico promovido pela prefeitura são considerados os dois eventos mais importantes das festas do 30 de Setembro. Os saudosistas torcem pela revitalização das comemorações.

CÂMARA

Sessão Solene da Câmara Municipal é outro ponto característico nas festividades do 30 de Setembro. Neste ano, a Sessão foi realizada na sexta-feira (29), no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, com entrega de Títulos de Cidadão Mossoroense e Medalhas de Reconhecimento por relevantes serviços presados ao município.

GOVERNADOR

A presença do governador sempre foi uma constante nas duas maiores festas de Mossoró, a Abolição da Escravatura, em setembro e a Festa de Santa Luzia, em dezembro, pouco importando a situação política em relação aos líderes políticos locais. Diferente dos seus antecessores, o governador Robinson Faria não tem registrado sua presença nos dois acontecimentos.

ATRASO

O secretário Gustavo Nogueira, do Planejamento e Finanças, declara que o déficit previdenciário é o principal responsável pelo atraso de pagamento no Executivo. A folha de pessoal é composta por 54 mil servidores ativos, 38 mil inativos e 10 mil pensionistas.

INSATISFAÇÃO

Os empresários da indústria salineira do RN criticaram a senador Fátima Bezerra por não haver comparecido a audiência da classe com o presidente Michel Temer. Fátima acredita que poderá recuperar os pontos perdidos acompanhando o processo em Brasília.

GOSTOSO

Será hoje, às 18:30, a apresentação na GloboNews de documentário produzido por Fernando Gabeira sobre o município potiguar de São Miguel do Gostoso. Os destaques ficam para a produção de energia eólica e o desenvolvimento do turismo local.

PESQUISA

Nas redes sociais, a senadora Fátima destaca os resultados da última pesquisa DataFolha que mostra Lula em primeiro lugar para presidente da República qualquer que seja o cenário. Não podendo ser candidato, a pesquisa diz que Lula transfere 26% dos votos para seu candidato.

TRANSPORTES

O deputado estadual George Soares (PR) foi convidado e participou de encontro com cooperativistas de Parelhas, ouvindo suas reivindicações em torno da lei estadual que regulamenta os transportes intermunicipais, em tramitação na Assembleia Legislativa.

VEREADOR

O Dia do vereador é comemorado anualmente em 1º de outubro no Brasil. A data homenageia o cargo político do representante de uma cidade ou município que está encarregado de funções legislativas ou executivas, dentro da chamada Câmara de Vereadores.

FERIADO

Na próxima terça-feira (3), a Igreja Católica celebra a festa dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, os Protomártires do Brasil e Padroeiros do Rio Grande do Norte. A data foi transformada em feriado estadual pela então governadora Wilma de Faria.

CARNAVAL

Com o feriado da última sexta-feira (29), o ponto facultativo de amanhã, decretado pela prefeitura municipal e o feriado da terça-feira (3), comerciantes da cidade estão dizendo que Mossoró parece estar vivendo um período momesco.

INVESTIMENTOS

Situação financeira invejável é a da China, onde a taxa de poupança atinge 50% do Produto Interno Bruto (PIB). Com dinheiro sobrando, os chineses investirão R$ 20 bilhões no Brasil, nos próximos doze meses. O gigante asiático procura fortalecer-se como líder mundial.