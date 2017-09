PROJEÇÕES

Houve tempo em que balões de ensaio eram lançados para sentir a reação do eleitor a nomes de prováveis candidatos a cargos eletivos. Dependendo da reação às notícias veiculadas nos jornais, ainda não havia internet, os líderes políticos anunciavam os nomes dos candidatos.

CLÁUDIO

O nome do desembargador Cláudio Santos tem se mantido em evidência para a disputa de uma eleição majoritária em 2018. O projeto pessoal é mais dirigido à sucessão do governador Robinson Faria, mas poderá ser transferido para disputar uma cadeira ao Senado.

VICE

Enquanto a mídia fala sobre candidatos ao governo do estado, os postulantes ao cargo de vice-governador estão mergulhados. Em Natal, começa a ser apresentado o deputado José Adécio para essa posição. Adécio tem repetido que não deverá mais ser candidato a deputado estadual.

TIÃO

O empresário Tião Couto, que disputou a prefeitura de Mossoró nas últimas eleições e chegou a pensar em uma candidatura a governador parece estar mudando o projeto inicial e admite ser candidato a deputado federal, em dobradinha com Jorge do Rosário para deputado estadual.

SURPRESA

No cenário atual, a senadora Fátima Bezerra e o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, são os dois nomes mais destacados como prováveis candidatos ao governo do RN. O detalhe é que, segundo o Correio Braziliense, o PMDB não descarta uma aliança com o PT, apoiando Fátima.

NEGOCIAÇÕES

Nos bastidores, PT e PMDB, que estão rompidos desde o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, negociam alianças em cinco dos nove estados nordestinos. A força de Lula no Nordeste e o tempo de TV do PMDB são importantes para que ocorra essa reaproximação.

CEARÁ

É no Ceará onde os entendimentos parecem estar mais adiantados. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB) vem conversando abertamente com o governador Camilo Santana (PT) para estarem na mesma chapa. Os dois são candidatos à reeleição.

PREFEITA

A prefeita Rosalba Ciarlini participou da abertura da Audiência Pública do programa Conexão Direta. Da Corregedoria Geral de Justiça. Na mesa dos trabalhos ficou sentada entre o desembargador Expedito Ferreira e o Juiz José Herval Sampaio.

REELEIÇÃO

Vereadores mossoroenses aprovaram, à unanimidade, projeto que altera a Lei Orgânica que permite a antecipação das eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal, permitindo ainda a reeleição da atual presidente da Casa, vereadora Izabel Montenegro.

INVESTIMENTOS

O jornal Valor Econômico divulga dados que mostram ser o Rio Grande do Norte, entre os noves estados da região Nordeste, o que teve menos volume de investimento. Até mesmo em comparação com estados do Norte, só investiu mais que Roraima, Amapá e Acre.

EMPRÉSTIMO

O secretário estadual de Tributação, André Horta, explicou que a crise obrigou o Estado a buscar receitas novas e cortar gastos desde 2015 e disse que saindo o empréstimo de R$ 698 milhões a ser contratado com a CEF, os investimentos poderão ser elevados.

EMPREGOS

Apesar dessa realidade preocupante, o RN investiu somente 60% do que aconteceu em Sergipe, as informações revelam que Natal é a terceira capital que registrou maior crescimento de postos de trabalho, ficando atrás apenas de São Luis e Fortaleza.