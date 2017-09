SUCESSÃO

Em entrevista concedida em Natal ao site “AgoraRN”, o ex-governador Geraldo Melo disse ver com indefinição o cenário político de 2018 no RN. Em relação ao Senado, considera José Agripino e Garibaldi Filho fortes candidatos à reeleição e que não adianta pensar diferente.

REELEIÇÃO

Sobre o governador Robinson Faria, Geraldo avalia que “seu governo não está bem com a população e não está bem politicamente. Isso afetará bastante os planos futuros”. Mesmo sem mandato eletivo, Geraldo acompanha de perto tudo que acontece na política do RN.

CANDIDATOS

Prosseguindo em sua análise, o ex-governador Geraldo Melo considera que “Carlos Eduardo é, dentro do quadro político, o nome que mais tem capital para disputar o cargo. Por outro lado, o desembargador Cláudio Santos é uma pessoa que não tem história na vida política, mas sim na vida pública.

EMPRÉSTIMO

O líder da oposição na Assembleia, deputado Getúlio Rego, mesmo com a bancada votando favorável ao empréstimo solicitado pelo Governo do Estado, disse que faltou planejamento estratégico para compatibilizar a receita com a despesa, a fim de garantir estabilidade no processo da contabilidade estadual.

SAÚDE

O secretário de Saúde Pública, George Antunes terá audiência com o Ministério Público do Trabalho, na tentativa de evitar nova crise com a Cooperativa Médica que, em termos ajuste de conduta, haverá impedimento de plantões médicos na rede estadual de saúde.

TAC

A cláusula quinta do TAC estabelece o óbvio: “a Coopmed deve elaborar escala de trabalho dos cooperados de modo que não seja admitida dobra de jornada de trabalho nem trabalho concomitante dos médicos cooperados no mesmo local em que mantêm vínculo de emprego ou vínculo estatutário”.

ÁGUA

Em reunião com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, a prefeita Rosalba Ciarlini solicitou recursos para perfuração de mais 4 poços tubulares como medida emergencial para evitar o colapso d´água em Mossoró. A barragem Armando Ribeiro está com apenas 15% de sua capacidade, que é de 2,4 bilhões de metros cúbicos.

LIMPEZA

A vereadora Sandra Rosado acompanhou de perto, ontem (22), os serviços de limpeza pública executados no conjunto Pousada das Termas, atendendo pedido dos moradores intermediado pelo seu mandato. Foram necessários dois dias para que o serviço fosse concluído.

CÂMARA

Vereadores mossoroenses reuniram-se com a direção da Escola Estadual Aleixo Rosa da Silva para definir a organização da segunda edi8ção do Câmara Cidadã. Estiveram presentes os vereadores Manoel Bezerra (PRTB) e Ricardo de Dodoca (PROS).

CAPAS

Mais uma vez as revistas semanais mais lidas deixam de lado a operação Lava Jato e trata de assuntos bem diferentes. Na maioria das vezes há coincidência nos assuntos estampadas nas capas, o que não acontece nesta semana:

ISTOÉ

A foto da farda de general, com o nome Gen. Mourão e o título “A Ameaça Radical. O Gen. Mourão não falava sozinho quando sugeriu intervenção militar no país. Reunião sigilosa do Alto Comando do Exército com a participação de 16 generais deu aval ao discurso golpista entoado na Maçonaria.

ÉPOCA

O esqueleto do prédio de construção da Unila, Universidade Federal da Integração Latino-Americana na capa e o texto “Educação em Ruínas. Escolhas ideológicas e erros de gestão estão destruindo as universidades públicas brasileiras. O fiasco da Unila, que nunca ficou pronta.

VEJA

A mão de um robô chama atenção para a reportagem “De Mãos Dadas com a Inteligência Artificial. Longe dos cenários futurísticos da ficção científica, ela já faz parte do presente. Mas em que medida pode servir ao ser humano e, ao mesmo tempo, ameaça-lo?