SENADO

O ex-governador e ex-senador Geraldo Melo está disposto a concorrer ao Senado nas eleições de 2018. A mesma pretensão faz parte do projeto de outros candidatos, como a atual deputada federal Zenaide Maia. A ideia geral é que os atuais senadores estão desgastados.

ANTECIPAÇÃO

Alguns deputados federais, inclusive do RN, antecipam o voto favorável à investigação contra Michel Temer, encaminhado pelo ex-procurador Rodrigo Janot, via Supremo Tribunal Federal. Assume posição oficial antes mesmo do conhecimento do documento de denúncia.

REELEIÇÃO

Os atuais senadores, Agripino e Garibaldi discordam da opinião e, no momento oportuno, entrarão em campo trabalhando por suas reeleições. Possuem, como vantagem, colégios eleitorais previamente definidos além do conhecimento profundo da política potiguar.

EMPRÉSTIMO

O governador Robinson Faria pode respirar aliviado. O pedido de empréstimo de R$ 698 milhões ao Governo do Estado à Caixa Econômica Federal foi autorizado pela Assembleia Legislativa contando, inclusive, com o voto favorável da oposição.

SEGURANÇA

A deputada Márcia Maia pediu ao governador Robinson Faria que, do empréstimo aprovado, destine R$ 50 milhões para a Segurança Pública, destinados às Polícias Militar e Civil, ITEP, Corpo de Bombeiros e no Sistema Penitenciário como medida de contenção à violência que aumenta a cada dia no RN.

TRANSPARÊNCIA

A Assembleia Legislativo aprovou projeto do deputado Gustavo Carvalho (PSDB) que determina a obrigatoriedade de divulgação de todos os gastos públicos realizados em eventos culturais como forma de dar maior transparência na aplicação desses recursos.

LARISSA

A deputada Larissa Rosado solicitou ao governador Robinson Faria o efetivo funcionamento da Lei Maria da Penha, em Mossoró. A lei, que visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra mulheres, embora criada em 2016 está sendo cumprida apenas em Natal.

TRE-RN

A nomeação do advogado Wlademir Soares Capistrano caiu como uma bomba em alguns setores da política potiguar. Muitos ainda estão atordoados sem entender a modificação em relação ao nomeado, quando a expectativa é que o indicado fosse o advogado Daniel Victor.

ISOLDA

A vereadora Isolda Dantas, em entrevista à Rádio Rural de Mossoró, admitiu a possibilidade de disputar as eleições para Assembleia Legislativa no próximo ano. Declarou ainda que o PT local está unido em torno do nome da senadora Fátima Bezerra para o governo estadual em 2018.

AEROPORTO

Empresários mossoroenses reuniram-se com a empresa Consultaer, que passou a administrar oficialmente o Aeroporto Dix-sept Rosado. O objetivo e resolver, de uma vez por todas, os problemas que impedem o início do tráfego aéreo em Mossoró.

ENTENDIMENTO

Depois das participações ativas dos senadores Garibaldi Alves e José Agripino, a senadora Fátima Bezerra declarou estar à disposição para contribuir na construção de um entendimento acerca do impasse que envolve a empresa Guararapes, o MPT e as facções.

APOIO

Inédito no RN! 5.000 funcionários das facções têxteis do RN e empregados da Guararapes realizaram manifestação de apoio a empresários, em protesto contra a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho e multa de R$38 milhões à empresa que prestam serviços.

AFASTAMENTO

Juiz federal termina afastamento imediato do vereador e ex-deputado estadual Luiz Almir. A decisão judicial envolve denúncia por improbidade administrativa na nomeação de cargos comissionados no gabinete do então vice-governador Fernando Freire. Cabe recurso.