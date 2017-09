AUDIÊNCIA

A vereadora Sandra Rosado e a deputada estadual Larissa Rosado participaram de audiência com o ministro da Integração Nacional, com o governador Robinson e bancada Faria. Sandra entregou reivindicação de verba para aumentar o complexo de captação de água para o abastecimento de Mossoró.

ROBINSON

Após a audiência, o governador Robinson Faria mostrou a importância da união do Estado, das forças políticas, bancada federal e prefeitos para que superem as diferenças políticas e ajudem na busca de soluções para evitar o colapso no abastecimento hídrico no Rio Grande do Norte.

EMPRÉSTIMO

A Assembleia Legislativa deverá aprovar o pedido de empréstimo de mais de R$ 850 milhões duas semanas antes do prazo previsto no regime de urgência como foi pedido pelo governador Robinson. O Governo investirá em saneamento básico, estradas, saúde e segurança pública.

CÂMERAS

O Governo do Estado não tem recursos para a aquisição de câmeras para as escolas estaduais para garantir mais segurança aos alunos. Nem mesmo para a UERN essa providência terá como ser adotada. Assim, continuam os arrastões atemorizando funcionários, alunos e professores.

UBSs

Como resultado da audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a prefeita Rosalba Ciarlini anunciou a abertura de licitação para recuperação de 14 Unidades Básicas de Saúde e construção de outras cinco, com recursos viabilizados pelo deputado Beto Rosado.

GREVE

Embora sem adesão expressiva dos servidores, continua a greve no serviço público municipal. A prefeitura informa não ter condições de pagar reajuste salarial além de 3,9% que corresponde à reposição da inflação. O Sindiserpum reivindica 9% de aumento salarial.

TER

O advogado mossoroenses Wlademir Soares Capistrano foi nomeado

LUTA

O senador Garibaldi apelou para que o Ministério Público do Trabalho e a Guararapes entrem num acordo para evitar o desemprego para cerca de mil trabalhadores. A ANPT, Associação de Procuradores do Ministério do Trabalho quer processar Flávio por calúnia. Flávio articula manifestação pública contra ação do MP.

AUDIÊNCIA

O vereador Francisco Carlos viabilizou encontro da prefeita Rosalba com representantes da Associação dos Pais e Amigos de Mossoró e Região (Amor), em busca de melhorias na implantação de políticas públicas voltadas para os pacientes portadores desse distúrbio.

LULA

Cresce no partido dos trabalhadores a tese de que o PT não participe das eleições presidenciais em 2018 no caso de Lula ser impedido pela Justiça de disputar um terceiro mandato. A ideia ainda não foi encampada pela presidente da legenda, senadora Gleise Hoffmann.

PREVIDÊNCIA

Quase 20 mil mulheres filhas de servidores públicos que já morreram recebiam pensões, em média R$ 64,1 por mês. A advocacia geral da União manteve na Justiça a suspensão desse pagamento e a previdência economizará R$ 1,25 bilhão por ano. Fatos como esse mostram a necessidade de reforma da Previdência.