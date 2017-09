APOIO

A deputada Larissa Rosado, consciente da importância que tem a indústria salineira para a Região de Mossoró, apesentou Projeto de Lei na Assembleia Legislativa que reconhece de utilidade social e econômica a atividade de extração e beneficiamento de sal no RN.

DETENTOS

Na mesma sessão, a deputada Larissa solicitou ao Governo do Estado ampliação na oferta de cursos profissionalizantes para detentos: “a assistência educacional é um dos mecanismos mais importantes para quem se encontra privado da liberdade, sendo instrumento para reintegração do indivíduo ao meio social”, afirmou.

SUICÍDIO

A Assembleia Legislativa realiza, hoje, audiência pública sobre “Prevenção do Suicídio”, proposição do deputado Vivaldo Costa. Pouco discutido, o suicídio tem crescido nas mais diferentes faixas etárias, e os índices entre jovens e idosos chamam atenção dos especialistas.

PAGAMENTO

Ainda não foi desta vez que o Estado colocou em dia o pagamento dos seus servidores ativos. O mês de agosto será pago, hoje, aos que têm salários entre R$ 3 mil e R$ 4mil. Para os que recebem acima desse valor, somente quando houver em caixa disponibilidade de recursos.

AEROPORTO

Em Mossoró, não se fala mais dos aviões da Azul pousando no aeroporto Dix-sept Rosado. A cidade parece ter desistido de ver o aeroporto em funcionamento. Mas, Azul anunciou a ampliação das operações de voos que tem Natal como destino durante a alta estação.

MOBILIZAÇÃO

Os servidores municipais continuam a mobilização para um percentual de aumento salarial superior ao proposto pela Prefeitura de Mossoró. Em greve há uma semana, decidiram acampar em frente ao Palácio da Resistência, a partir da próxima quinta-feira (21).

SEREJO

O jornalista Vicente Serejo virá à Mossoró no dia 25 de setembro quando fará a abertura do seminário “Cultura: O País Vingt-un – Contribuição do professor Vingt-un Rosado para a Cultura Potiguar. A palestra de Serejo abordará o tema “Vingt-um: uma militância editorial”.

MELÃO

Conforme dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o RN passou a ser responsável por mais de 95% do melão exportado pelo Brasil. O crescimento das exportações de melão superou os 200% enquanto, no Ceará houve queda acentuada dessa atividade.

TURISMO

Será lançado na manhã de hoje em Mossoró, no Hotel Villa Oeste, a Expotour Católica Mossoró, com a presença de autoridades e participação da imprensa. O objetivo do encontro é fomentar o Turismo Religioso, um dos segmentos do mercado de turismo que mais cresce no Brasil e no mundo.

REFORMA

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, diante de declarações de alguns ministros de que o STF poderia decidir sobre pontos da reforma política, caso os deputados não chegassem a um entendimento, conversou ontem com o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, mostrando preocupação com o assunto.

LULA

Na primeira semana de setembro, o Instituto Quaest realizou pesquisa em Minas Gerais, ouviu 2,2 mil eleitores em todas as regiões do estado e divulgou que o ex-presidente Lula tem 37% das intenções de votos, vindo em segundo lugar o deputado Bolsonaro, com apenas 15%.

JBS

A Comissão Parlamentar de Inquérito criada para investigar as atividades do grupo JBS tem, para a próxima reunião na quarta-feira (20) uma pauta com 141 requerimentos. A expectativa é a possibilidade do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ser convidado pela CPI.