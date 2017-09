INVESTIGAÇÃO

O ex-prefeito Francisco José será investigado por conta de grande volume de aditivos em contratos da Prefeitura de Mossoró em sua gestão, sobretudo no período pós eleição municipal de 2016, conforme publicação do Ministério Público no Diário Oficial do RN.

TURISMO

A presidente da EMPROTURN, Ana Costa, entregou o cargo ao governador Robinson Faria, em caráter irrevogável. É possível que sua ligação de amizade com a senadora Fátima Bezerra, provável concorrente à candidatura de Robinson à reeleição tenha influenciado a empresária.

CANDIDATOS

Até o momento, não há alteração na relação dos possíveis candidatos ao governo do Estado nas eleições de 2018. Continuam os nomes de Robinson Faria, Fátima Bezerra, Carlos Eduardo Alves e Cláudio Santos.

SEGURANÇA

O governador Robinson Faria continua otimista em relação à segurança no RN. Com alarde, fez entrega de mais de 1.400 equipamentos de segurança à polícia. São 173 armas, entre pistolas, carabinas, espingardas, 16 mil munições, 1260 equipamentos entre rádios, mochilas e coletes.

OTIMISMO

A população não acredita em melhoria sem a contratação de policiais, mas o governador Robinson divulgou em seu Twitter: “nosso governo não vai recuar no combate ao crime e agora vamos seguir com melhores condições de trabalho e enfrentamento para nossa polícia. “

FÁTIMA

A senadora Fátima Bezerra participou de Audiência Pública “Em defesa da Petrobras” onde defendeu a criação de uma Frente Municipalista de Natal junto às cidades que têm atuação da Petrobras como forma de defender a Empresa.

DEFICIENTES

O deputado estadual Dison Lisboa, PSD, apresentou Projeto de Lei, na Assembleia Legislativa, que assegura ao Funcionário Público Estadual a jornada especial de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo de remuneração e de outras vantagens do cargo.

CAPAS

As principais revistas de circulação nacional continuam repercutindo, em suas capas, assuntos relacionados às denúncias de corrupção envolvendo a alta cúpula do Governo Federal.

ÉPOCA

Capa traz fotos de Michel Temer, Geddel Vieira, Eduardo Cunha, Moreira Franco e Eliseu Padilha: “As últimas Flechas. Em sua última semana como procurador-geral, Rodrigo Janot acusa integrante do PMDB de formar organização criminosa – e diz que o líder é Michel Temer.

VEJA

A manchete de capa é “República de Quadrilhas. Temer é denunciado pela segunda vez, e a polícia o acusa de liderar o quadrilhão do PMDB. A prisão dos irmãos Batista fecha o cerco em torno da JBS. A delação de Palocci: Lula recebia pacotes de 30, 40 e 50.000 reais.

ISTOÉ

Capa com fotos de vários envolvidos em diferentes acusações com o título A Era dos facínoras. Como o Brasil foi parar nas mãos dessa turma de delinquentes. Em outro título, “A economia reage. PIB avança, Bolsa bate recordes e consumo volta a crescer. Empresários dão as costas a Brasília e se descolam da crise política”.

ROCK-IN-RIO

Considerado o maior festival de música do mundo, os promotores do evento adotou em 2018 o tema “A Amazônia e sua preservação”, e anuncia projeto que tem a intenção de recuperar cerca de 30 mil hectares de florestas no período de seis anos.