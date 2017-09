DENÚNCIA

Às vésperas do encerramento do seu mandato como procurador-chefe da República, Rodrigo Janot continua jogando suas flechas giratórias onde pretende atingir o maior número possível de políticos. Ontem foi a vez do senador José Agripino ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal.

MOTIVO

A PGR alegou corrupção passiva e lavagem de dinheiro por José Agripino que teria combinado pagamento de propina com executivos da OAS quando da construção do estádio Arena das Dunas, em Natal, para a Copa do Mundo. O senador afirma que provará sua inocência.

NOTA

O senador Agripino divulgou nota onde diz repudiar “os fatos e destaca que em todos os depoimentos tomados e registrados ao longo do referido inquérito não consta sequer uma referência de pedido ou recebimento de valores em troca de qualquer tipo de retribuição ou vantagem.

VIDA

O Senado aprovou regime de urgência para o projeto do senador Garibaldi Filho que cria a Semana Nacional de Valorização da Vida. Preocupado com o número de casos de suicídio no país, Garibaldi apresentou esse projeto depois de ouviu a Sociedade Brasileira de Psiquiatria.

AGENTES

O Senado aprovou projeto que regulamenta atuação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, definindo atribuições, nível de qualificação e condição de trabalhos dos agentes e definindo em 40 horas a jornada das duas categorias.

FPM

Os prefeitos municipais estão apavorados com as projeções referentes às transferências do Fundo de Participação dos municípios. O Tesouro Nacional prevê que, para o mês de outubro, haverá queda de 2,6% em relação a 2016 e, para novembro, uma redução de 40%.

PADROEIRA

A Comissão da Festa de Santa Luzia, tendo à frente o padre Flávio Augusto, foi recebida pela prefeita Rosalba Ciarlini que tomou conhecimento das novidades e ajustes que serão realizadas este ano. Rosalba garantiu apoio da prefeitura ao maior evento religioso do RN.

SECRETÁRIA

Maria da Saudade Azevedo, mossoroense, filha de Valney Moreira e Vânia, foi nomeada secretária de saúde de Natal. Saudade é enfermeira e vinha ocupando o cardo de secretária adjunta dessa pasta e substitui o médico Luiz Roberto da Fonseca.

SOLIDARIEDADE

A coluna solidariza-se com professores, funcionários e alunos da Universidade Estadual do RN vítimas de arrastão, ontem à noite, em seu campus central. Três homens armados praticaram o assalto e, até hoje pela manhã, nenhum dos criminosos foi encontrado.

MICROCRÉDITO



A deputada estadual Cristiane Dantas solicitou ao Governo ampliação do Microcrédito do Empreendedor, incluindo os municípios de São Miguel do Gostoso e São José de Campestre, visando propiciar a melhoria da qualidade de vida e renda da população dessas cidadedes.

JANOT

Nos últimos dias frente à PGR, Rodrigo Janot deverá apresentar nesta tarde duas denúncias contra o presidente Michel Temer. Em mais de 200 páginas, Janot pede ao STF que investigue Temer e a cúpula do PMDB por crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça.

PROCURADOR

Entre os denunciados, Rodrigo Janot incluiu o ex-auxiliar de trabalho Marcelo Miller de haver colaborado com o grupo J&F enquanto ainda atuava no Ministério Público Federal (MPF), livrando-se da suspeita de que tinha conhecimento e era conivente com o fato.

REFORMA

Mais de seis horas de discussão, sessão terminando na madrugada de hoje, mas os deputados não chegaram a um acordo para aprovação da proposta de reforma eleitora. Nova tentativa será feita na próxima semana, mas sem perspectivas de aprovação das mudanças propostas.

CANDIDATURA

Pelo Twitter, o ministro Henrique Meirelles confirmou convite para concorrer à Presidência da República e negou que tenha aceito o pleito. “Não sou pré-candidato à Presidência da República. Estou concentrado em meu trabalho na Fazenda, para colocar o Brasil na rota do crescimento sustentado”.