PAGAMENTO

O Governo do Estado não pagou os salários da saúde no sábado, como previsto para os que ganham até R$ 3mil. A Secretaria do Planejamento justificou que houve problemas com o repasse do governo, mas não convenceu aos médicos que ficaram sem salários.

MEDALHA

O governador Robinson Faria pode até não estar com a bola cheia no Rio Grande do Norte, mas, em Minas Gerais, em reunião com outros governadores, vai receber a Medalha JK, em Diamantina. A solenidade será hoje, às 10h30 presidida pelo governador Fernando Pimentel.

BENEFÍCIOS

O deputado estadual Gustavo Carvalho apresentou requerimentos na Assembleia Legislativa solicitando melhoria no abastecimento hídrico contemplando as cidades de Mossoró e Grossos. Ao DER o deputado solicitou a construção de acostamento na RN 012 no trecho de Gangorra a Grossos.

RECESSO

A Câmara municipal de Mossoró aprovou projeto de lei da vereadora Izabel Montenegro reduzindo em um mês o recesso parlamentar, antecipando o início das atividades de plenário de 15 de fevereiro para 15 de janeiro. O parecer favorável foi da vereadora Sandra Rosado.

ATRASADOS

Não tem sido fácil para atual administração manter o salário dos servidores públicos municipais em dia e pagar os compromissos descumpridos pela administração anterior. Sábado passado, a Prefeitura realizou o pagamento do 14º salário da Educação referente ao ano 205/2016.

GLOBO

Ninguém entendeu o motivo da Rede Globo haver divulgado, durante toda uma semana, reportagem sobre desvios de recursos na construção da Arena das Dunas em Natal. O repórter Eduardo Faustini, do Fantástico, requentou matéria antiga e decepcionou os telespectadores.

MONITORAMENTO

Em Natal, foi iniciado sistema de videomonitoramento de fiscalização de motoristas que trafegam pelas ruas da capital. São 36 câmeras capazes de flagrar infrações como não usar o cinto de segurança ou usar o celular enquanto dirige. Dando certo, outros municípios farão o mesmo.

QUESTIONAMENTO

O Ministério Público vai apurar se o uso dessas câmeras não invade a privacidade dos motoristas. O questionamento é maior quando a câmera detectar o uso de celular ou sem cinto de segurança, quando a imagem é ampliada e terá dificuldades para mulheres usando minissaia ou com o botão da blusa aberto.

PROTESTOS

Grupos organizados a favor de Lula anunciam protestos para amanhã (13), em Curitiba, dia em que Lula presta mais um depoimento ao juiz Sérgio Moro. Durante as manifestações será lançado o livro “Comentários a uma sentença anunciada: o processo de Lula”.

REFORMA

A Câmara dos Deputados pode votar hoje mudanças no sistema eleitoral e criação de fundo público para campanhas. Até o início da votação os deputados tentarão fechar um acordo para analisar pelo menos o texto básico da proposta, com eventuais destaques para depois.

CPMI

O dono do grupo empresarial JBS Joesley Batista será convocado para depor nas Comissões Parlamentares de Inquérito que investigam empréstimos concedidos pelo BNDES às empresas do grupo que dirige. Mais adiante, é possível que Rodrigo Janot seja convocado para depor.