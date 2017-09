SENADO

Amigos do governador Robinson admitem que ele poderá desistir de disputar a reeleição e concorrer a outro cargo caso considere difícil a possibilidade de vitória. Assim, renunciaria ao governo para disputar uma cadeira ao Senado com a esposa candidata a deputado estadual.

RETORNO

A prefeita Rosalba Ciarlini reassumiu o cargo e concedeu várias audiências em seu gabinete, no Palácio da Resistência. Hoje, abre a programação do Mossoró Terra da Liberdade, no Memorial da Resistência. As festividades cívicas no mês de setembro irão até o dia 30 de setembro.

PROBLEMA

Entre as dificuldades encontradas em seu retorno, a prefeita foi avisada que os servidores municipais de Mossoró entrarão em greve na próxima segunda-feira. O motivo é o protesto pela proposta de reajuste salarial de 3,97% apresentada pelo município.

EMPRÉSTIMO

Para solucionar o pagamento atrasado dos servidores, o governador enviou mensagem à Assembleia solicitando empréstimo de R$ 698 milhões. A matéria será relatada pelos deputados Larissa Rosado (PSB), Tomba Farias (PSB) e Cristiane Dantas (PCdoB).

CIRURGIAS

A prefeita Rosalba ressaltou que reassume o Município com força e determinação, sabedora do tamanho da responsabilidade e compromisso com os mossoroenses. Na área da saúde, adiantou que as cirurgias eletivas serão retomadas a partir deste mês.

RIO

O vereador João Gentil apresentou projeto de lei criando o Dia Municipal do Rio Mossoró que já foi aprovado na CCJ da Câmara Municipal. Comissão foi formada para que seja conhecido a data real de descoberta do Rio Mossoró para que esse dia seja oficializado para oficialização.

PAGAMENTO

Sem condições de colocar a folha de pagamento em dia, o Governo do Rio Grande do Norte anunciou que depositará sábado (9) os vencimentos dos servidores que ganham até R$ 3 mil. Cerca de 75 mil funcionários estão enquadrados nesse patamar salarial.

GROSSOS

Na audiência pública realizada na Câmara Municipal de Grossos, a Câmara de Mossoró se fez representar pelos vereadores Sandra Rosado, Aline Couto e Ozaniel Mesquita. Na ocasião, Sandra expôs seu Projeto de Lei que reconhece o sal de Mossoró como de interesse social.

REFORMA

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, o texto principal da PEC que altera regras de coligações e de acesso ao Fundo Partidário. Por 384 votos favoráveis e 16 votos contrários, foram extintas as coligações nas eleições proporcionais e criada cláusula de barreira.

NANICOS

A criação de uma cláusula de desempenho para o acesso de partidos ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda em rádio e Tv é um tiro mortal nos pequenos partidos que não terão condições de sobrevivência. A votação da reforma política continuará durante toda semana.