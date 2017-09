RETORNO

A prefeita Rosalba Ciarlini retornou de viagem de visita a um dos netos que foi submetido a cirurgia e reassumiu o cargo que vinha sendo exercido pela vice-prefeita Nayara Gadelha. Logo no primeiro dia, enfrenta mobilização do sindicato dos servidores que defende um maior aumento de salários do que o proposto pelo Executivo.

EMPRÉSTIMO

O Governo do Estado acompanha com interesse a tramitação do projeto de ser que pede autorização para empréstimo de R$ 698 milhões para, entre outros fins, colocar em dia a folha de pagamento dos funcionários. Espera-se para hoje a definição do relator da proposta.

VICE

Ainda de forma discreta, os possíveis candidatos ao governo do estado nas próximas eleições procuram aproximação com a prefeita Rosalba Ciarlini. Entre as propostas está a indicação do candidato a vice-governador que ficaria a cargo do grupo de Rosalba.

CARLOS

Em conversa com alguns amigos de Mossoró, pelo telefone, o senador Garibaldi Alves disse acreditar que o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, será candidato a governador. É uma definição que todos já conhecem e que acontecerá no tempo certo.

SILÊNCIO

Nos últimos dias, os candidatos alternativos ao governo do estado, empresário Tião Couto e o desembargador Cláudio Santos fizeram opção pelo silêncio. Melhor aguardar mais um pouco pela definição do quadro eleitoral para que voltem, ou não, a investir em suas candidaturas.

NOGUEIRA

O ex-vereador Nogueira de Dodoca poderá disputar uma cadeira de deputado estadual. Tem conversado com amigos mostrando que, pelo desgaste atual dos políticos, candidatos novos terão vez na escolha pelos eleitores. É com esse pensamento que acredita poder ser eleito.

SAL

A vereadora Sandra Rosado confirmou presença, hoje, na audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Grossos para discutir a crise da indústria salineira no RN. Essa audiência foi proposta pela vereadora do PSDC, Clorisa Linhares.

CANDIDATA

Vereadora em Grossos, Clorisa Linhares vem trabalhando seu nome para ser candidata ao governo do Estado pelo PSDC. A audiência pública é apenas mais uma das atividades que vem exercendo junto ao eleitorado para divulgar o seu nome até o dia da convenção partidária.

REFORMA

A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira (5) o fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais e a criação de uma cláusula de desempenho para acesso a recursos do Fundo Partidário. Caso sejam aprovados haverá grandes modificações na política nacional.

MAIORIDADE

No Senado, a CCJ deve retomar a discussão sobre PEC que reduz a maioridade penal. A proposta prevê a penalização de menores de 18 anos e maiores de 16 anos pela prática de crimes graves. Caberá ao Ministério Público solicitar que o menor seja julgado pelo Código Penal e não pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.