ATIVIDADES

Diante da insegurança, ou perplexidade, que tomou conta da política, as lideranças estaduais não estão participando de atividades político-partidárias visando as próximas eleições, mas estão participam de eventos da iniciativa privada e algumas atividades do Governo do Estado.

FÁTIMA

A senadora Fátima Bezerra, mesmo aparecendo como favorita nas pesquisas de opinião pública, prefere o trabalho silencioso de encontro com as lideranças do PT e participa de articulações para composição de chapas que disputarão cargos proporcionais.

NOME

O Democratas (DEM), que já foi Partido da Frente Liberal (PFL), mudará mais uma vez de nome, passando a ser chamado de “Centro”. Os dirigentes já têm em mão a logomarca que será com as cores azul e amarelo e um filmete explicando essa modificação.

CRIMINALIDADE

O governador do Maranhão, Flávio Dino, comemora diminuição drástica no número de homicídios em São Luís no mês de agosto. Durante esse mesmo mês, foram registrados 91 homicídios contra 34 em 2017. Houve uma redução de 63%.

COMPARAÇÃO

Fazendo um comparativo entre as capitais, em Natal, há um crescimento de mais de 25% em relação ao registro de pessoas vítimas de homicídio e a cidade vem sendo tida como a mais violenta capital do país. Em vez de ir à Colômbia, o governador deveria ir ao Maranhão.

ESTATÍSTICA

Até o mês de agosto, o Rio Grande do Norte somou 1.647 homicídios, de acordo com o Observatório da violência Letal Intencional do RN. Em Natal, 418 pessoas foram assassinadas nesse período, representando um média de 52,2 homicídios/mês.

FUFUCA

O deputado Fufuca, por conta do apelido, pode até não ser levado a sério, mas se esforça para mostrar serviço. Ainda hoje tentará colocar em pauta a votação da reforma política, mesmo que não haja segurança em relação ao resultado desejado pelo governo.

EMPREGOS

A recente reforma trabalhista poderá ter resultados positivos mais rápido do que muitos pensavam. O Instituto de Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, prevê que terá influência na geração de 260 mil postos formais a mais do que o previsto.

EMPREGOS

A recente reforma trabalhista poderá ter resultados positivos mais rápido do que muitos pensavam. O Instituto de Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, prevê que terá influência na geração de 260 mil postos formais a mais do que o previsto.

FINANCIAMENTO

Diante das dificuldades apresentadas na Câmara dos Deputados para a aprovação da reforma política, os senadores iniciaram movimento visando o retorno do financiamento privado das campanhas por parte das empresas, pois, caso contrário, elas não terão como ir às ruas.