JUSTIFICATIVA

Mais um argumento utilizado pelo governador Robinson Faria para justificar o fracasso no combate à violência no RN. Robinson reclama da justiça que considera verdadeira a declaração do preso se foi torturado ou não, onde se coloca o bandido como vítima e o policial passa a ser o bandido.

ANÁLISE

Nas rodas políticas comenta-se o resultado da eleição em Manaus, onde Amazonino Mendes foi eleito pela quarta vez governador do Estado. Somando abstenção, votos brancos e nulos chegou-se a quase 50%, ou seja, quase um milhão de pessoas sem interesse em votar.

ELEIÇÕES

A opinião é que esse quadro poderá se repetir em 2018 no país, sobretudo se continuarem as denúncias de corrupção, mesmo que, muitas vezes, as acusações não sejam comprovadas. O eleitor poderá ficar desestimulado e responder da mesma maneira que o eleitor de Manaus.

CANDIDATOS

Entre os novos candidatos à Assembleia Legislativa estão a filha da prefeita Rosalba, Lorene Ciarlini, a vereadora Izolda Dantas e um representante do ex-prefeito Francisco José Jr, que poderá ser o seu pai que já foi vereador em Mossoró e deputado estadual por várias vezes.

VOTOS

Outros nomes poderão surgir, além da deputada Larissa Rosado, que será candidata à reeleição em 2018. Assim, candidatos de outros municípios que receberam grandes votações em nossa cidade em 2014 não repetirão o feito, podendo ficar com reeleição ameaçada.

ALIANÇAS

Como se acredita que as coligações partidárias continuarão a existir, os candidatos se preocuparão em estabelecer alianças políticas que viabilizem suas reeleições ou eleições em primeiro mandato. Resta saber como será o capítulo do financiamento de campanha.

CONFUSÃO

A nova política de preços de combustíveis praticada pela Petrobras está deixando o usuário desconcertado. Em uma semana houve quatro aumentos no preço da gasolina, diesel e do etanol. Como o preço do álcool também é reajustado não serve como opção à gasolina.

SINDICATOS

Com 17.288 sindicatos o Brasil é o campeão nessa atividade. Nos Estados Unidos são 191 e no Reino Unido, berço das lutas trabalhista, 152 e 18 na Dinamarca. Os sindicatos, que ratearam mais de R$ 3 bilhões do imposto sindical também é negócio para seus dirigentes que se eternizam nos cargos.

CAPAS

As principais revistas nacionais, duas delas, depois de várias edições, abandonaram os assuntos políticos, combate à corrupção e especulações oriundas sobretudo da operação Lava Jato. Somente a IstoÉ abordou o tema.

VEJA: traz a fotografia de Emily Whitehead, a primeira criança no mundo a receber o tratamento que está revolucionando na cura do câncer. Os EUA aprovaram método radicalmente inovador para combater a doença e que já salvou 52 pacientes.

ÉPOCA: o foco principal é dirigido para “o desmanche da floresta. Para ganhar apoio no Congresso, Michel temer sacrifica o meio ambiente – que já havia sofrido no governo Dilma Rousseff. “

ISTOÉ: a capa repercute o filma da Lava Jato “A realidade supera a ficção. A investigação que mudou o país. O maior esquema de corrupção do Brasil é mais nocivo e sofisticado do que mostra a história que agora estreia nos cinemas. ”