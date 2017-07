VISITA

O camarote da Prefeitura no Mossoró Cidade Junina, ontem, recebeu o governador Robinson Faria e o senador Garibaldi Alves. Os dois conversaram um pouco e depois se afastaram, cada qual recebendo amigos e batendo fotos com admiradores.

CÂMARA

Na festa, os camarotes da Prefeitura e da Câmara eram vizinhos, com circulação permanente de lideranças entre os dois espaços. Com as presenças de Garibaldi e Robinson a sucessão estadual fez parte dos diálogos, todos querendo saber como será a política em 2018.

REFORMA

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defende a aprovação de mudanças nas regras eleitorais até o dia 30 de setembro para que possam ser aplicadas nas eleições de 2018, redefinindo questões como financiamento de campanha, coligações e cláusula de barreira.

CULTURA

Em entrevista na TCM, programa Cenário Político, o governador Robinson Faria assegurou investimento no valor de R$ 3,5 milhões na recuperação do Teatro Lauro Monte Filho, há anos aguardando esses serviços para que essa casa de espetáculos seja reaberta.

MAISA

A prefeita Rosalba participou de solenidade na Maísa onde o governador Robinson anunciou a reforma e ampliação de escola na localidade no valor de R$ 3,6 milhões. A governadora registrou que o investimento somente é possível por conta de projeto deixado por ela quando governadora.

PARTIDOS

A empresa Ipsos, especializada em pesquisa de mercado, constatou que o PT é o partido mais associado à corrupção investigada pela Lava-Jato, sendo lembrado por 64% dos entrevistados, seguido pelo PMDB com 12% e o PSDB por 3%.

CRIMINALIDADE

Em Mossoró, a secretária de segurança Sheila Freitas registrou que o índice de crimes violentos letais intencionais, homicídios, caiu entre maio e junho no RN. Em Mossoró foi onde houve a maior queda, 28% em Natal 19% enquanto em todo estado caiu em 17%.

VEJA

A capa da semana da revista Veja traz foto da futura procuradora-geral da República, Raquel Dodge com o título O Novo Enigma da Lava-Jato” lembrando que ela é adversária do atual procurador, Rodrigo Janot com suspeita de ter sido por ele grampeada.

ÉPOCA

Traz na capa foto de Michel Temer: “Denunciado por Corrupção. Emparedado pela força das novas provas, Michel Temer ataca o procurador-geral da República, promove encontros secretos com aliados e manobra no Congresso para se manter no cargo”.

ISTOÉ

Com imagem do presidente de costa, a interrogação: O país quer saber, Temer Cai ou Fica? No editorial, o título O pêndulo das ilações de Janot e Temer critica a ação de Janot contra Temer e afirma que, no meio jurídico, há consenso que Janot foi precipitado nas alegações.