PREFEITURA

Apesar da crise que enfrenta o município, a prefeita Rosalba tem garantido a realização da festa Mossoró Cidade Junina 2017. O Jornal Oficial do Município divulgou edital de seleção pública para aquisição de cota de patrocínio e copatrocínio, por meio de carta proposta.

GAZETA

Mais um jornal impresso deixará de circular. A Gazeta do Povo, maior jornal de Curitiba e com quase 100 anos de existência, informou em seu site que encerrará sua edição impressa no dia 31 de maio e passará a existir somente na forma on-line.

JORNALISMO

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza a I Semana de Jornalismo da instituição, entre os dias 8 e 12 de maio de 2017. Com abertura oficial no dia 09 de maio, o encontro contará com mesas redondas, oficinas e minicursos direcionados ao debate dos novos formatos e as novas linguagens do jornalismo.

REFORMA

Os senadores começarão a analisar a proposta de reforma trabalhista aprovada pela Câmara ainda no mês de maio. A reforma não recebe o consenso dos senadores e o governo já está monitorando os que compõem a base aliada e não pretendem votar favoravelmente.

FEMICÍDIO

A deputada Larissa Rosado apresentou requerimento na Assembleia Legislativa solicitando ao Governo do Estado a elaboração de plano de redução do femicídio no RN . Para a parlamentar é urgente e necessária essa intervenção do Estado para a redução do número de femicídios no Estado.

BELCHIOR

O cantor e compositor Belchior, quando acadêmico de medicina em Fortaleza, foi colega de turma de um mossoroense, o anestesista Walmiro Anunciato da Silveira. Belchior trocou o curso pela música quando cursava o quarto ano (8º) período da faculdade de medicina.

COMBUSTÍVEIS

Embora não esteja chegando ao bolso do consumidor norte-rio-grandense, o preço médio de gasolina caiu pela quarta semana consecu7tiva, com o barril encerrando o mês de abril no valor de R$ 3.626,00, conforme divulgação da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

TUCANOS

O Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, convida os filiados mossoroenses para a convenção do Diretório Municipal que será realizado no dia 13 de maio, no plenário da Câmara Municipal. O encontro contará com a presença de lideranças estaduais do partido no RN.

PESQUISA

Nova pesquisa do Datafolha revela que o ex-presidente Lula continua mantendo o patamar de 30% como candidato a presidente da República, ainda no primeiro turno. A novidade é que em uma das projeções, no segundo turno, empata com a candidata Marina Silva.