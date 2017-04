ENCONTRO

Na condição de vereadora, a ex-deputada Sandra Rosado participa da XV Marcha dos Vereadores em Brasília, iniciada no dia 25 e finaliza amanhã (28). Além de palestras e debates houve um Bandeiraço do Municipalismo, na Praça das Bandeiras, em frente ao Palácio do Planalto.

FRETAMENTO

Vereadores de Mossoró, Apodi,, Severiano Melo e Patu se cotizaram e arrendaram uma van para o deslocamento entre suas cidades até Fortaleza e Brasília. O companheirismo oferece oportunidade para a abordagem de assuntos do interesse dos municípios que representam.

TRANSPORTE

A Câmara Municipal de Mossoró realiza, hoje, mais uma audiência pública para debater um dos assuntos de interesse geral que é o transporte público na cidade. O requerimento é de autoria da vereadora Aline Couto, do PHS.

VITÓRIA

O juiz Sérgio Moro pode jactar-se com a estratégia estabelecida para a obtenção de denúncias na Operação Lava Jato. Contestado pela OAB e outros setores do judiciário, existe um corre-corre de suspeitos/acusados querendo negociar uma delação premiada. Ganham liberdade e comprometem os denunciados.

ABUSO

Por 54 votos a 17, o Senado aprovou o projeto de lei que trata do abuso de autoridade, prevendo punições aos agentes públicos, de servidores de prefeituras a integrantes do Ministério Público, juízes, deputados e senadores. O projeto segue para tramitação na Câmara.

REFORMA

Na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram o projeto de lei da reforma trabalhista. O relator do projeto é o deputado potiguar Rogério Freire e a matéria segue para o apreciação no Senado.

PARCERIA

O reitor Pedro Fernandes e os secretários de planejamento e comunicação Aldo Fernandes e de comunicação, Aglair Abreu reuniram-se para discutir parcerias entre a UERN e a PMM. O detalhe é que o reitor e o secretário de planejamento sãos irmãos.

TRANSMISSÃO

Quem questionou o fato da prefeita Rosalba Ciarlini haver transmitido o cargo de prefeito a sua vice-prefeita Nayara Gadelha, quando de sua última viagem à Brasília, esqueceu que em todos seus mandatos como prefeita teve a mesma atitude em relação aos seus companheiros.

CAMPANHA

Faltando pouco mais de um ano para a sucessão de governadores de estados e reeleição ou eleição de senadores, deputados federais e deputados estaduais, chama atenção a falta de envolvimento dos que pretendem ser candidatos. Tudo por conta da indefinição das novas regras eleitorais.

REFORMA

Os projetos de reforma da Previdência e do Trabalho estancaram a reforma Política. As sessões sobre o assunto estão sendo constantemente adiadas. Para que as mudanças eleitorais possam valer terão que estar definitivamente aprovadas até o início de outubro.

SAÚDE

O sistema de saúde tem sido, aliado à segurança, tem sido a grande dor de cabeça dos gestores estaduais e municipais. Hoje, os servidores da saúde estadual realizarão ato público, em frente à Sesap, com reivindicações e chamada à Greve Geral do dia 28 de abril.

ELEIÇÃO

No próximo domingo, no segundo turno da eleição, o novo presidente do PT será eleito pela união das duas maiores correntes petistas do Rio Grande do Norte. A senadora Fátima Bezerra e o deputado estadual Fernando Mineiro estão unidos pela eleição de Raoni Fernandes.

BRUNO

Mossoró e Rio Grande do Norte perdem a informação atualizada e confiável do blog de Bruno Barreto. Quem assina um blog sabe das dificuldades que precisa enfrentar para mantê-lo permanentemente atualizado. Esse foi o motivo apresentado aos leitores do blog.

JUROS

Os bancos continuam desafiando o governo, aumentando as taxas de juros quando as taxas de juros vêm sendo progressivamente diminuídas pelo procom. Cheque especial e procom continuam aumentando os juros cobrados aos consumidores.