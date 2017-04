EUNÍCIO

A presidente da Câmara Izabel Montenegro e os vereadores Sandra Rosado e João Gentil entregaram documento ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, pleiteando o asfaltamento da Estrada do Cajueiro. Eunício comprometeu-se em apoiar a solicitação.

LIMOEIRO

O encontro com o senador Eunício Oliveira foi em Limoeiro do Norte, Ceará, onde estava sendo realizado encontro do PMDB, com a presença de deputados federais, deputados estaduais e prefeitos da região. A impressão é que Eunício será candidato a governador.

AEDES

A prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Saúde, realizou ação de combate ao Aedes a aegypti em toda Ilha de Santa Luzia. A iniciativa contou com a participação de estudantes da rede municipal de ensino que apresentaram trabalhos educativos sobre a prevenção.

DEPRESSÃO

A depressão é uma doença que traz uma tristeza profunda. Esse mal dificulta os atos simples do cotidiano e as relação pessoais. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2020 a depressão vai se tornar a doença mais incapacitante do mundo.

REUNIÃO

No final de semana a prefeita Rosalba Ciarlini reuniu os secretários municipais para uma análise dos primeiros cem dias de governo. Aproveitou para dizer como cada secretaria se engaja no Mossoró Cidade Junina e informou sobre a agenda tratada em sua viagem à Brasília.

SEGURANÇA

Robinson Faria, candidato, propôs-se ser o candidato da segurança. Infelizmente não tem conseguido sucesso nas ações governamentais nessa área. O Executivo anunciou programa que prevê a aplicação de 91 medidas de segurança, entre as quais cerca de 30 já estão sendo executadas.

SAÚDE

Em Natal, 210 médicos que prestam serviço ao Governo Estadual, por intermédio de uma Cooperativa Médica, cruzaram os braços e paralisaram o atendimento. Estão há quatro meses sem receber salários e até mesmo o Samu o atendimento de urgência, foi atingido nessa greve.

PT

A vereadora Izolda Dantas, líder da oposição na Câmara Municipal, vai assumindo posições cada vez mais importantes no Partido dos Trabalhadores em nível local. Sua eleição para presidente municipal da agremiação é mais uma prova de sua liderança no PT.

DÓRIA

Entusiasmado com a aceitação que vem recebendo pela população de São Paulo, o prefeito João Dória pensa em alçar voos mais altas e quer assumir o posto de principal opositor ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma decisão arriscada.

PREVIDÊNCIA

O que se escutava falar foi comprovado por meio de documentos. O presidente da Previ-Mossoró comprovou que a Prefeitura Municipal, na administração anterior, deixou de repassar R$ 9,3 milhões aos cofres da previ, embora tenha descontado esse valor da folha de pagamento dos servidores.